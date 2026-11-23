輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳下台僅11天，今（23）日正式重返執行長職位。過去一週多來，美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接連公開聲援，如今輝達董事會一致通過復職，馬斯克也隨即在社群平台X發文「錯誤已更正」，回應黃仁勳重掌公司的消息。

馬斯克連發文 稱「錯誤已更正」

輝達23日宣布，董事會一致通過恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，立即生效。消息公布後，馬斯克先在X寫下「It is done」（完成了），隨後轉發輝達復職聲明，再以「The mistake has been corrected」（錯誤已更正）表達立場。

黃仁勳則在復職聲明中，感謝董事會信任、管理團隊及家人的支持，並表示已迫不及待重返工作崗位。

The mistake has been corrected — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

川普讚黃仁勳「國家瑰寶」 曾用同詞稱馬斯克

川普同日在社群平台Truth social發文表示，肯定輝達董事會恢復黃仁勳職務的決定，認為美國需要黃仁勳繼續領導輝達，以確保公司及美國經濟的成功與繁榮。

川普表示，美國政府沒有理由認為黃仁勳回任會危害國家安全，並引述司法部長說法，稱政府未掌握黃仁勳涉及違法行為的證據。他更形容黃仁勳是「偉大的愛國者、國家瑰寶」（Great Patriot and National Treasure）。

值得注意的是，川普今年10月8日出席科技表揚活動時，也曾公開稱讚馬斯克是「國家瑰寶」，並以「現代版愛迪生」形容他。如今川普再次用相同稱呼肯定黃仁勳，兩位科技企業領袖先後獲得這項評價。

馬斯克曾連署 拿喬丹比喻黃仁勳

事實上，馬斯克早在11月13日便公開參與要求黃仁勳復職的連署，並於後續受訪時批評董事會的決定。

他以芝加哥公牛隊在連勝期間失去籃球傳奇喬丹（Michael Jordan）為例，形容黃仁勳對輝達的重要性，認為黃仁勳不僅熟悉技術，也長期建立供應鏈與合作夥伴關係，難以輕易取代。

如今黃仁勳正式回歸，馬斯克再以簡短貼文表達支持，也呼應他先前公開要求輝達重新考慮人事決定的立場。