本週是金控超級法說會週，由永豐金打頭陣，率先舉行。台股近期接連重挫，拖累金融股虛累累，賴政府祭出第三波限空令，台股今（23日）天穩住3萬6千點，面對後市，永豐金總經理朱士廷提醒投資人冷靜，「市場恐慌不等於價值消失」。永豐金證總經理蘇威嘉認為，台股目前本益比已修正到相對便宜區間，要挑戰5萬點恐怕得等明年上半年。

這週國內幾大金控輪番上陣開法說會，金融股龍頭國泰金、中信金、台新金都將開法說會，週一由永豐金打頭陣，率先舉行法說會，明天由公股龍頭兆豐金接棒。

面對台股重挫，朱士廷引用價值投資大師班傑明‧葛拉漢「市場先生(Mr. Market)」理論，稱市場先生患有嚴重的「躁鬱症」樂觀時會過度追高，恐慌時會拋售，他引用股神巴菲特名言說，企業價值取決於長期的獲利能力，市場恐慌不等於價值消失。

朱士廷說，目前費半本益比已降到12倍，台股這波重挫已達1萬4千多點，跌幅超過28%，股價下跌對有資金與判斷能力的投資人而言，反而可能是長線布局的機會。蘇威嘉補充說，原本市場預期今年底有望挑戰5萬點大關，如今看來，可能要遞延到明年上半年。對於政府出手救市，蘇威嘉說，各大券商都有共識，目前最大問題是信心，業者會全力配合及調整。

永豐金估美共升3碼 台共升1碼

對於市場預估年底美國、台灣都可望升息，朱士廷說，永豐金內部評估，Fed（美聯準會）將在今年底、明（2027）年1月、3月各升息1碼，預期會升息3碼，台灣央行今年底、明年第1季也各升半碼。

市場也關切明年永豐金股利發放，永豐金財務長許如玫說，明年股利配發率仍維持在65~70%，以現金股利為主。

至於市場資金緊俏，LCR（流動性覆蓋比率）問題，永豐銀行總經理莊銘福表示，9月底，永豐銀是128%，無論資金鬆緊都以維持120%為目標，市場資金緊俏時，銀行要調整資產結構，不宜大幅衝放款量。