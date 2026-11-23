2026士林官邸菊展將於11月27日至12月13日登場，今年展覽以「菊映方圓」為主題，在園區內打造15大特色展區。除了賞花外，展期同步舉辦攝影比賽，祭出總獎金3萬元、最大獎1萬元的獎勵，並串聯園區市集、特約店家與打卡抽獎等多元活動，帶給民眾豐富的休閒體驗。

台日攜手打造花景！15大主題展區登場

展覽將幾何構圖融入花藝設計，規劃15大主題展區並結合各類菊科花卉進行布置，包含主題園區以大翅鯨躍出海面為造景主軸的「圓起波瀾」，以及與日本茨城縣笠間市合作打造、融入雙鯉與和傘元素的「花好月圓」等代表性展區；此外，位於中山北路的「流光菊宴」也設置景觀燈飾，讓民眾在夜間也能欣賞不同風貌的花景。

今年菊展日本茨城縣合作推出日式花藝展區（圖／台北IN花提供）

菊展夜間花景（圖／台北IN花提供）

為使民眾更深入了解展覽資訊，主辦單位在園區內提供免費的「中英語音導覽」服務。民眾只需在各展區現場尋找介紹牌面，使用手機掃描牌面上的「中英語音導覽QR Code」，即可進入線上語音頁面選擇中文或英文音檔播放。

展區遊園地圖（圖／台北IN花提供）

拍美照拚萬元獎金！攝影比賽免費參加

主辦單位同步舉辦攝影比賽，祭出總獎金新臺幣3萬元，其中最大獎可獨得1萬元獎金。

獎項 獎金 金獎1名 10,000元 銀獎1名 8,000元 銅獎1名 5,000元 特別獎2名 1,000元 優選獎10名 500元

比賽題材以菊展整體景觀、園藝植栽及花藝布置為主，呈現「菊映方圓」的花卉美學。參賽作品須於11月27日至12月13日展期內在士林官邸公園拍攝，每人最多可投稿3件作品。參賽者不限國籍且免收報名費，未滿18歲者須由法定代理人同意並簽名；報名需至「獎金獵人」網站活動專頁投稿，報名流程如下。

1.進入獎金獵人活動頁面

2. 登入/註冊成為獎金獵人會員

3. 點選「馬上報名」

4. 填寫資料並上傳相關文件、授權同意書

5. 上傳攝影作品

6. 送出投稿：確認所有資料及檔案均符合規定

7. 投稿完畢：完成投稿後，請自行確認系統顯示投稿狀態或依平台通知是否成功。

8. 得獎參賽者於接獲得獎通知後3日內，須繳交作品原始檔案。

賞花還能抽黃金！5大打卡、互動活動一次看

本屆菊展同步搭配多項打卡與互動抽獎活動，鼓勵民眾在賞花與逛展之餘拍照分享並參與領獎。活動資訊整理如下。

活動名稱 活動時間 活動辦法 獎品內容 物理看花 11/18 10:00-11/28 23:59

得獎名單於11/30公布 至「士林官邸旅客」粉專貼文留言

Step 1｜留言分享你最期待的菊展展區



Step 2｜標記@一位好朋友邀請他來菊展賞花



Step 3｜#菊映方圓 #物理看花 1. SwitchBot S10 清潔機器人1組

2. LEGO 樂高繽紛花牆2組

3. Cath Kidston護手霜禮盒3組 菊和!賞花趣 11/27 10:00- 12/13 23:59

得獎名單將於12/18公布 至「士林官邸旅客」粉專貼文留言



STEP 1｜在菊展展區內與喜歡的幾何裝置合影，留下專屬於你的賞花紀念



STEP 2｜將菊展合影分享至本篇貼文留言區



STEP 3｜標記@一位朋友，邀請他一起來「菊合！賞花趣 1. 金敬順小雛菊黃金墜飾0.2錢1組

2. 萬古燒日本製菊花陶鍋2組

3. A-ONE匯旺幾何花瓶3組 我的愛店 11/30 – 12/7 23:59

得獎名單於12/8公布

至「士林官邸旅客」粉專貼文留言



分享你最喜歡的菊展特約店家 Cristina Candle菊花香氛蠟燭2組

萬麗酒店餐飲抵用券1,000元5組 填問券送好禮 11/27-12/13

每日11點、15點開始發放號碼牌

Step1｜排隊填寫2026士林官邸菊展滿意度問卷調查



Step2｜填寫完後出示給現場工作人員，將號碼牌歸還後，即可獲得好禮 每日限量好禮 捕捉園丁喵喵

拍照打卡送好禮 11/27-12/13

每日13點開始發放號碼牌 Step 1｜尋找喵喵

找到園區內的「園丁喵喵」大型氣偶，拍下你與喵喵的可愛合照



Step 2｜拍照打卡

將照片上傳至個人社群平台，完成打卡分享並標註【公園新花樣】FB官方粉絲專頁



Step 3｜兌換好禮

至服務台出示打卡畫面，即可兌換限量小禮物乙份，數量有限，送完為止 每日限量好禮

假日舞台、市集接力登場！士林商圈同步推優惠

展場設置市集攤商，劃分為「在地美食區」與「文創園藝商品區」，提供餐飲小吃、花卉文創與園藝用品選購。同時，主辦單位推出「士林官邸菊展食樂地圖」特約店家優惠活動，串聯士林周邊餐飲及特色店家，方便民眾安排行程。

在表演活動方面，展期於11月27日舉辦開幕式，例假日則安排舞台活動，邀請包含抒情歌手高明德Andy、雲林五洲小桃源掌中劇團以及RnR429今夜搖滾樂團等團體登台演出。

士林官邸菊展怎去？捷運、公車與停車資訊一覽

為避免展期周邊道路壅塞，主辦單位建議民眾多加利用大眾運輸工具前往士林官邸公園。搭乘台北捷運的民眾，可選乘淡水信義線至「士林站」後步行抵達園區。

若選擇公車，可至「士林官邸（中山）」站或「士林官邸（中正）」站下車，再步行前往園區。

士林官邸（中山）站：203、260、279、310、606、612、685、902及中山幹線等路線。

士林官邸（中正）站：111、206、255、260、303、304、557、620、680、683、紅5、紅30及臺北觀光巴士藍線等路線。

針對自行開車前往的民眾，士林官邸周邊亦設有多處收費停車場，包含「福林公園地下停車場」、「福林路平面停車場」、「福林第一與第二停車場」及「台灣聯通停車場士林官邸場」等。建議假日前往的遊客提早出門或改搭捷運、公車，以節省尋找車位的時間。

展覽交通資訊（圖／台北IN花提供）

更多活動資訊可至士林官邸旅客臉書或花IN台北官網查詢。