Google持續調整搜尋服務的操作介面，Google搜尋產品副總裁Robby Stein於2026年11月19日宣布，Google電腦版搜尋首頁開始在全球陸續推出全新可收合式側邊欄，讓使用者能夠快速查看近期透過AI模式（AI Mode）進行的搜尋，並直接返回先前的搜尋內容，接續尚未完成的問題與探索過程；這項更新主要針對需要多次提問、持續查找資訊的使用情境，減少重新搜尋或尋找先前AI對話的操作步驟。

Google搜尋首頁加入側邊欄，AI搜尋紀錄集中顯示

這次更新的主要變化，是在Google電腦版搜尋首頁加入可展開及收合的側邊欄，將使用者近期的AI搜尋紀錄集中顯示，方便隨時返回先前的搜尋內容，而不必每次都重新輸入相同問題。

透過這項設計，使用者可以從近期紀錄中選擇想要繼續探索的主題，重新進入先前的AI搜尋流程；對於需要分階段查詢資料，或是希望在不同時間持續研究同一問題的使用者而言，便能透過側邊欄快速找到先前的搜尋內容，讓AI搜尋不再侷限於單次查詢。

Google觀察搜尋習慣改變，使用者不再只問一次問題

Robby Stein在貼文中說明，Google觀察到越來越多使用者帶著不同問題進入搜尋服務，而且這些搜尋需求往往不是一次提問就能結束，而是需要隨著取得的資訊持續深入探索。

他也提到，Google在測試期間發現，新增的側邊欄對於協助使用者推進搜尋進度、持續探索網路內容具有明顯幫助。Robby Stein以「A much simpler way to pick up where you left off.」形容這項更新，強調使用者能以更簡單的方式，從先前中斷的位置繼續搜尋。

全球電腦版陸續推出，讓AI搜尋延續先前的探索進度

根據Robby Stein公布的資訊，這項可收合式側邊欄已開始陸續向全球Google電腦版搜尋首頁推出，提供AI搜尋紀錄的存取，以及快速返回既有搜尋內容，並非另外推出獨立的AI搜尋服務。

相較於每次從搜尋欄重新開始提問，新介面讓使用者能直接接續過去的AI搜尋進度，也讓Google搜尋首頁除了提供新的搜尋入口之外，進一步承擔管理及延續AI搜尋內容的功能。

（本文由 News pie新聞派授權轉載，原文在此）