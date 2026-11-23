2026年九合一選舉將於本週六（28日）登場，將選出直轄市長、縣市長、議員及村里長等9類地方公職人員，當天也將同步舉行全國性公民投票第22案「廢除非核家園」核電公投。

九合一選舉究竟要選什麼？要領幾張選票？18歲可以投票嗎？忘記帶印章、投票通知單還能投嗎？公投的通過門檻？本文整理一次整理，讓民眾投票前掌握重要資訊。

九合一選舉選什麼？最多可以領幾張選票？

「九合一選舉」是將9類地方公職人員選舉合併在同一天舉行的通稱，本屆將選出1萬1,051名地方公職人員，涵蓋全台22縣市。

九合一選舉包含以下9類地方公職：

直轄市市長 直轄市議員 縣（市）長 縣（市）議員 鄉（鎮、市）長 直轄市山地原住民區長 鄉（鎮、市）民代表 直轄市山地原住民區民代表 村（里）長

不過，九合一選舉並不代表每位選民都能領到9張選票。依戶籍所在地不同，一般選民可領取3張或5張地方選舉票，符合公投資格者還能再領取1張核電公投票，最多共6張。

我會領到幾張票？

如果您的戶籍地是… 投票時會領到的票為… 1.臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市 2.基隆市、新竹市、嘉義市 市長、市議員、里長－共3張選舉票，及1張公投票。 新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣 縣長、縣議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、村（里）長－共5張選舉票，及1張公投票。 新北市烏來區、桃園市復興區、臺中市和平區、高雄市茂林區、高雄市桃源區、高雄市那瑪夏區 市長、市議員、區長、區民代表、里長－共5張選舉票，及1張公投票。

核電公投投什麼？通過門檻要多少票？

今年九合一選舉除了地方公職改選，還將同步舉行全國性公民投票第22案「廢除非核家園」，這也是本屆唯一成案的全國性公投。

這項公投由立法院提出，經中央選舉委員會審議後，正式列為第22案，公投主文為：

你是否支持政府使用「核電」振興經濟，以廢除「非核家園」的能源政策？

依《公民投票法》規定，這項公投必須同時符合2項條件才算通過：有效同意票數多於不同意票數，以及有效同意票達全體投票權人總數的四分之一以上。

根據中選會11月12日初步統計，本屆公投投票權人為2,000萬7,484人，換算有效同意票至少須達500萬1,871票，且必須多於不同意票，才能通過。不過，這只是初步估算，正式通過門檻仍須以中選會公告的最終投票權人數計算。

九合一選舉投票時間？

地方公職人員選舉與核電公投同日舉行，投票時間都是上午8時至下午4時，共8小時。值得注意的是，只要當天下午4時前已經進入投票所前排隊領票就可完成投票，下午4時後才抵達者，則無法再進入投票所投票。

九合一選舉投票如何查詢？

九合一選舉採戶籍地投票制，民眾必須前往戶籍所在地指定的投票所，民眾可透過中選會選舉專區，選擇縣市、行政區及戶籍地址等資訊，查詢投開票所設置地點。

另外，選舉公報及投票通知單預定於11月25日前送達各戶，投票通知單上會載明投票所地址及選舉人名冊號次，民眾可事先確認。

九合一選舉與公投投票資格有哪些？

這次九合一選舉與核電公投雖然同日舉行，但兩者的投票資格不同。最重要的差別就是年齡限制：地方選舉須年滿20歲，公投則年滿18歲即可參與。

九合一地方選舉 公投 最低年齡 20歲 18歲 出生日期 2006年11月28日（含）以前 2008年11月28日（含）以前 設籍居住期間 該選舉區滿4個月 中華民國境內滿6個月 一般設籍基準日 2026年7月28日（含）以前 2026年5月28日（含）以前

「投票三寶」要記得 身分證千萬不能忘

投票當天有「投票三寶」，分別是國民身分證、印章及投票通知單，其中，身份證是絕對不可少的必要證件。

1. 國民身分證：一定要帶

依《公職人員選舉罷免法》規定，選民必須持本人國民身分證，才能核對身分並領取選票，健保卡、駕照或護照，都不能取代國民身分證，如果忘記攜帶，就無法領取選票。

2. 印章：忘記帶可以簽名代替

印章主要用於領票時，在選舉人名冊上蓋章確認，若忘記攜帶印章，可以改用簽名，或依規定按指印代替。

3. 投票通知單：沒收到也可以投票

投票通知單主要是方便選民確認投票所地址及選舉人名冊號次，並非領取選票的必要證件。

即使沒有收到或忘記攜帶，只要名列選舉人名冊，仍可持國民身分證前往指定投票所投票，建議民眾出門前先確認投票所位置，並記下選舉人名冊號次，可以加快現場查驗與領票速度。