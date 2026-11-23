地方公職人員選舉及全國性公民投票將於本週六（28日）登場，勞動部提醒，投票日依法指定為放假日，原屬工作日的勞工，雇主應讓勞工放假一日，薪資照常給付；若因業務需要安排出勤，須取得勞工同意，且不得妨礙其行使投票權，工資也必須依當日班別及出勤情形依法計算。

投票日放假24小時 不得與其他工作日對調

為保障勞工得以行使投票權利，勞動部已指定公職人員選舉投票日及公民投票日為《勞動基準法》第37條所定放假日。本週六具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假，工資照給。

勞動部表示，放假「一日」指的是午前零時至午後12時連續24小時。此外，由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該投票日不得與其他工作日對調實施。

投票日出勤怎麼算？ 4種班別薪資一次看

若雇主因業務需求，經勞工同意於28日安排出勤，應依當日班別及工作時數計算工資，主要分為以下4種情況：

原屬工作日出勤

雇主應給予勞工投票時間，並就實際工作時數加倍發給工資。例如，原約定工作8小時，勞工外出投票2小時後返回工作6小時，雇主除原有工資外，還須額外加給6小時工資。

原屬休息日出勤

若28日原本是勞工的休息日，經同意出勤者，應依《勞基法》第24條第2項規定，按照休息日加班費標準計算工資。工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上；超過2小時的部分，則按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上。

跨日班出勤

以11月28日0時至24時區間判斷，如屬前一日（27日）夜班，跨至當日（28日）0時「後」之出勤時數；或當日夜班至當日24時「前」之出勤時數，雇主應加倍發給工資。

原屬例假日出勤

應特別注意，除有天災、事變或突發事件等情形外，雇主不得使勞工出勤。

違規最高罰100萬元 勞工可撥1955申訴

由於各產業營運型態不同，工作日、休息日與例假安排可能有所差異，勞動部提醒雇主與勞工應事先明確約定各類假別與出勤方式，以避免後續薪資計算爭議。

勞動部呼籲，雇主應確實遵守勞動法令，保障勞工行使投票權。若未依法給假，或未足額支付投票日出勤工資，經查證屬實，將依《勞動基準法》處新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並要求雇主補發應給付的工資。

勞工如果發現自身權益受損，或對投票日休假、出勤及工資計算方式有疑問，可檢具相關事證，向所在地直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）提出申訴，也可撥打勞動部免付費勞工諮詢申訴專線1955，尋求協助。