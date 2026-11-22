雖然央行放鬆第二戶貸款限制，卻無助預售市場回春，業者統計，今年前10月預售解約案件達4,678件，創下近3年新高，不只解約案創新高，傳統被視為下半年重要檔期的928檔期也是冷颼颼，全台9月預售案揭露也才3,300餘件，也難怪有案場傳出，「外送員還比客戶多」的慘況。

信義房屋統計，今年前10月預售解約4,678戶，超過2025、2024全年解約量，若對比2023~2025年的成交件數，預售解約率不到4%。統計解約率今年以桃園、台中、台南與高雄等解約數量相對較多。

統計顯示，桃園市今年前10月已解約757件，台中市解約1,132件，台南市解約693件，高雄市解約747件，全台總計今年前10月解約4,678件，預估今年全年數量可能超過去年和前年兩年加總的總量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，由於雙北以外地區，市場價量齊揚，民眾擔心不買會更貴，催生出買氣，央行祭出第七波信用管制後，不只成交量縮，解約量也相對多。

曾敬德說，過去包括青埔重劃區、新莊頭前與副都心重劃區，都曾出現過短期漲高後的修正走勢，不過整體解約率並未大幅攀升，短期內對房市影響有限。

除了預售屋解約量明顯較去年、前年增加，今年預售成交揭露案件也明顯偏低，據內政部實價登錄統計，9月全台預售揭露3,300餘件，年增39%，9月出現明顯年增區域，包括新北市696件、年增46%，桃園市779件、年增86%，台南市303件、年增8成。

對於新北、桃園和台南較去年增加，曾敬德坦言，其實預售量能仍在市場谷底，只是去年更爛，才會出現今年比去年成長39%，今年928檔期又遇到選舉，整體仍是維持個案表現，明年北市雖有大案登場，但近期台股波動大，預售市場短期內還是偏向冷靜的自用市場。

預售解約數量統計