效力底特律老虎隊的台灣好手李灝宇，入選美國職棒大聯盟（MLB）官網評選的「2026年年度世界明星隊」（All-World Team），獲選三壘手，成為這項評選舉辦3屆以來，首位入選的台灣球員，與日本球星大谷翔平、古巴重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）等好手同列。

這份名單由大聯盟官網資深記者克萊爾（Michael Clair）選出，他22日透過個人國際棒球專欄《International Beat Newsletter》公布完整陣容。

評選規則嚴苛 每國僅限一人入列

克萊爾表示，評選對象鎖定出生於美國本土以外的球員，波多黎各雖屬美國領地，但因在世界棒球經典賽以獨立代表隊身分出賽，同樣納入評選範圍；球員可依出生地，或曾代表出戰國際賽事的國家、地區取得資格。

整份名單最具挑戰性的規則，在於每個國家或地區僅能有1人入選，意即一旦大谷翔平以指定打擊入選，日本隊友山本由伸、岡本和真等人即便守備位置不同，也無法再獲選其他位置。

此外，入選球員守備位置也必須是該季相對常態出賽的位置，讓整份名單的組成更具難度與代表性。

李灝宇刷新台灣球員紀錄 盼在美國闖出成績

克萊爾指出，李灝宇雖因腹斜肌拉傷，錯過代表中華隊出征世界棒球經典賽的機會，但自今年4月中旬升上大聯盟、進入先發陣容後，傷勢並未影響他的表現。

這位能守多個內野位置的選手，幾乎刷新所有台灣出生球員在大聯盟的單季主要紀錄，包括全壘打10支、打點46分及安打87支，多項紀錄原本由2023年世界棒球經典賽英雄張育成保持。

儘管締造多項紀錄，李灝宇仍將目標放得更遠。他曾向大聯盟官網記者貝克（Jason Beck）表示：「我的目標不是成為最棒的台灣球員，我是想在美國成為一名偉大的球員。」這段談話也被克萊爾引用，作為評選文章中李灝宇段落的結尾。

大谷翔平、艾瓦瑞茲同列 陣容星光熠熠

這份年度世界明星隊陣容堪稱眾星雲集。指定打擊由日本球星大谷翔平入選，克萊爾形容，這是大谷近年來首次並非「自動入選」，恰恰反映他過去表現有多麼驚人；即便今年受傷勢影響，大谷仍繳出30支全壘打、81分打點的攻擊成績，投手方面則以8勝2敗、防禦率1.79的優異數據完投85又2/3局。克萊爾打趣寫道，如果這已經算是大谷表現低迷的一年，那他真希望自己表現好的球季，也能像大谷的低潮年一樣出色。

外野方面，美國聯盟最有價值球員（MVP）由古巴強打艾瓦瑞茲拿下，他在賽季繳出打擊率三成一六、42支全壘打、109次保送的成績，與美聯三冠王僅一轟、7分打點之差，寫下近乎無懸念的滿票MVP紀錄。

2026年度世界明星隊完整名單

以下所屬球隊為各球員本季最後效力的隊伍：