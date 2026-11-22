台股一週重挫7,641.83點，跌幅17.50%，創史上最大單週跌點。金管會21日宣布第三波穩市措施，11月23日起全面禁止平盤以下放空。

國泰證期顧問分析師郭經緯回顧歷次限空經驗指出，大盤短線未必立即止跌，但從中長線來看，可能已接近波段相對低點。

台股失守年線 AI股為何承壓？

台股19日跌破年線，20日第二波限空措施上路，當天大盤仍下跌2,393.60點，盤中一度跌破3萬6千點，終場收在36,033.29點。金管會隔天再宣布第三波穩市措施。

郭經緯表示，這波賣壓反映全球資金對AI產業前景的疑慮。以輝達為例，財報數字亮眼，股價卻未跟漲。市場關注的是，企業先前簽下的高額長約會不會成為負擔，以及AI監管趨嚴下，雲端服務業者是否會下修資本支出。

限空後何時止跌？ 分析師回顧歷史

郭經緯以2008年金融海嘯、2015年中國股災及2020年新冠疫情為例，回顧歷次限空措施上路時的台股走勢。他指出，從過往經驗來看，限空上路時，台股可能已接近中長線波段的相對低點，至於短線何時止跌，仍需觀察。

金管會救市三支箭 限空怎麼加碼？

第一支箭｜11月9日，先限制借券賣出數量。 每日盤中借券賣出委託上限，從該檔有價證券過去30個交易日平均每日成交量的30%降至3%。上市櫃有價證券的最低融券保證金成數也從90%提高到130%。

第二支箭｜11月20日，加管重挫個股的放空價格。 若當天收盤跌幅達3.5%以上，下一個交易日放空時，賣出價格不得低於前一日收盤價。每日盤中借券賣出委託上限再從3%降至1%，計算基準同樣是過去30個交易日的平均每日成交量。

第三支箭｜11月23日，全面禁止平盤以下放空。 投資人融券或借券賣出上市櫃股票及台灣存託憑證，價格一律不得低於前一個交易日的收盤價，證券商及期貨商因業務避險的交易除外。上市櫃有價證券的最低融券保證金成數也從130%提高到150%。

下週看什麼？郭經緯點名3大焦點

郭經緯指出，23日公布的美國11月製造業採購經理人指數（PMI）初值，可用來觀察景氣是否持續放緩。惠普（HP）與戴爾（Dell）將在台灣時間25日凌晨召開財報電話會議，他點出的觀察重點包括AI伺服器訂單、毛利率與出貨進度。此外，紐約證交所26日因感恩節休市，27日提早收盤。