AI與半導體產業持續擴張，台灣未來十年的用電需求也將大幅增加。台電預估，2035年半導體產業用電量將達1,100億度，占全國總用電量約三成，較2026年增加逾一倍，面對這波需求，台電已規劃新增燃氣機組、擴充電網及評估核電再運轉，但從發電設備到輸配電系統，仍有不少難題等待克服。

台電總經理郭天合19日出席華新麗華60週年企業願景暨趨勢分享會，以「用電有掌握、供電有準備」為題，說明台灣未來十年的電力布局。他指出，全球電力發展正受到淨零轉型、半導體與AI發展，以及地緣政治等三股力量影響，加上氣候變遷，電力供應已成為各國產業發展的重要課題。

對台灣而言，最直接的壓力來自半導體產業，隨著晶圓製造、記憶體與先進封裝持續擴產，用電需求快速攀升，台電除了必須增加發電能力，還得提前掌握產業布局，確保電力能夠準時送到工廠。

半導體用電十年翻倍 2028、2029年供電較緊

根據台電簡報，2026年半導體產業用電量預估約520億度，占全國總用電量18%，到了2030年將增加至800億度，2035年進一步攀升至1,100億度，占比提高至30%。換言之，未來台灣每使用10度電，預估就有3度來自半導體產業。

值得注意的是，台電與產業界對用電需求的預估仍有差異，以2035年為例，台電估計半導體產業用電量達1,100億度，產業界預估則約930億度，兩者相差170億度。郭天合表示，台電與經濟部定期和半導體業者討論用電需求，並持續進行滾動式檢討，避免產業擴張速度超出供電規劃。

不過，即使已提前掌握用電成長趨勢，未來十年的供電也並非毫無壓力。台電估計，2026年至2035年全國電力負載年均成長率約2.7％，其中2028年及2029年的夜尖峰備用容量率，將分別降至8％與7.1％，低於2026年的12.8％。

依照目前規劃，隨著新機組陸續加入，2030年夜尖峰備用容量率可回升至15.2％，2031年進一步提高至20.8％，2035年則達23.1％。這也意味著，未來十年並非每一年都具有相同的供電餘裕，尤其2028年至2029年，新機組能否如期完工、投入調度，將是重要觀察指標。

十年新增26GW燃氣機組 核電重啟仍有程序要走

為了因應用電成長，台電提出四大供電策略，包括開發新燃氣機組、延役或保留既有機組作為緊急備援、審慎評估核電再運轉，以及透過公私協力發展再生能源。

其中，燃氣發電仍是未來十年擴充供電的重要來源。台電規劃2026年至2035年新增26GW燃氣機組，約相當於2,600萬瓩裝置容量，其中台電自有機組占18.2GW，民營電廠占7.8GW。

從台電自有機組的進度來看，目前已有4部機組進入試運轉階段，合計5.2GW；另有7部機組興建中，合計3.9GW；5部機組處於發包階段，合計6.5GW，還有2部機組正在辦理環評，合計2.6GW。民營電廠方面，已取得標案的機組容量約3.6GW，另有4.2GW屬於潛在開發規劃。

這些數字顯示，雖然台電已排定未來十年的新機組布局，但各機組所處階段不同，從環評、工程建設到正式商轉，仍須逐步完成。如何讓新機組按照預定時程加入供電，將直接影響未來各年度的電力調度。

除了新建機組，台電也保留既有發電設備作為備援，目前共有5部緊急備用機組，合計260萬瓩，平時不作為主要發電來源，必要時則可因應負載突升、再生能源驟降或大型機組臨時故障等情況啟動，增加電力系統調度彈性。

核電方面，台電持續推動核三廠再運轉評估。核三廠再運轉計畫已於今年9月24日獲核安會核定，接下來仍須依計畫進行設備檢查、自主安全檢查及相關審查程序，並非計畫通過就能立即恢復發電。

另一方面，郭天合也對《空氣污染防制法》部分修正草案表達憂慮，認為若地方政府審查延宕導致電廠許可證無法及時展延，或對燃料使用增加限制，可能影響既有機組運作。如何在空氣品質改善、地方管制與全國供電穩定之間取得平衡，也成為能源布局的一項政策課題。

AI用電需求暴增，台電揭未來10年供電布局。（AI生成）

電網投資逼近兆元 變壓器交期拉長至132週

不過，增加發電量只是供電布局的一部分。郭天合在演講中指出，即使有足夠的電源，如果電網無法配合擴充，電力仍然難以送達需求端，他將發電與電網比喻為水源與水管，當用水需求大幅增加，即使水源充足，水管容量不足仍會形成瓶頸。

台電簡報揭露，全球電力設備需求快速增加，變壓器交貨時間從2021年的45週，逐年拉長至2026年的132週，幾乎是過去的三倍。對需要提前建置變電所、輸電線路的台電而言，設備採購與供應鏈交期，已成為影響工程進度的重要因素。

為此，台電持續擴大電網投資，2020年電網資本支出預算為560億元，2026年增加至1,299億元，2027年行政院核定預算達1,552億元，2028年初步編列1,484億元。台電統計，2020年至2028年的電網資本支出預算合計超過9,730億元，其中涵蓋歷年預算及後續年度規劃。

在具體建設上，台電規劃未來15年新增43所變電所、1,922公里線路，增加52,450MVA變電容量，並建置12套靜態同步補償器（STATCOM），提升電網電壓調節與供電穩定能力。

尤其AI與半導體產業聚集的科學園區，用電密度更是持續攀升。台電預估，南部科學園區2031年的負載將超過4GW，必須透過既有與新建超高壓變電所共同支應。包括觀園、橫山、高煉、嘉科及沙科等地區的變電所建設，也成為強化電網的重要工程。

電網投資擴大，也為台灣電力設備產業帶來商機。從電力變壓器、氣體絕緣開關、電纜到配電設備，台電簡報盤點的供應鏈包括華城、士林電機、亞力、東元及多家電線電纜業者，相關設備需求將隨電網建設持續增加。

只是，電網建設面臨的不只是設備交期，還包括土地取得、變電所選址及都市地下管線整合等問題，當產業投資加速、供電設施卻無法同步完成，電力建設進度就可能成為限制產業發展的因素。

從未來十年的布局來看，台電已規劃燃氣機組、備援電源及大規模電網投資，但真正的挑戰，在於各項工程能否趕上AI與半導體產業擴張的速度。當台灣經濟越來越依賴高耗電的先進製造業，供電穩定已不只是台電一家的問題，也將牽動整體產業競爭力。