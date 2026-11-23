台灣離岸風電發展十年，已躋身全球重要市場，2025年新增裝置容量排名全球第三，累計容量則位居第五。然而，亮眼成績背後，下一階段開發卻面臨更高難度，隨著風場逐漸從淺海走向深海，浮式風電技術、投資資金及在地供應鏈三大難關，正考驗台灣能否延續過去的發展速度。

台灣大學工學院院長江茂雄19日出席華新麗華60週年企業願景暨趨勢分享會，分析離岸風電產業趨勢及挑戰。他指出，台灣擁有良好的海上風力資源，近年已建立相當規模的離岸風電市場，但隨著開發逐漸往更深水域推進，不只需要克服新的工程技術，也必須透過國際合作、產業升級及資金支持，才能持續擴大發展。

根據全球風能理事會統計，2025年全球離岸風電新增裝置容量約9.3GW，其中中國占71.2%、英國占11.3%，台灣以6.5％排名第三，領先德國與法國；累計裝置容量方面，台灣占全球約3.9％，排名第五，顯示台灣已從早期示範風場，逐步發展成國際重要市場。

今年11月17日，海龍離岸風電計畫宣布73座風機全數完成併網，裝置容量超過1GW，預計2027年全面商轉。經濟部也提出2026年至2039年中長程推動計畫，預估2035年離岸風電累計裝置容量達18.3至19.9GW，2039年進一步提高至24.7至27.9GW。

只是，台灣要達成下一階段開發目標，難度已與過去大不相同。

深海開發技術升級 浮式風電仍待驗證

第一道難關來自技術。

過去台灣離岸風電主要採固定式水下基礎，將風機固定於海床，但隨著適合開發的淺水場址逐漸利用，未來必須進一步評估更深的海域，浮式風電因此成為重要選項。

江茂雄指出，台灣水深20至50公尺海域，離岸風電理論潛力約48GW，超過50公尺的深水區，潛力更達90GW，但實際能否開發，仍取決於海域使用、工程條件及經濟可行性。

相較於固定式風機，浮式風電將機組設置於浮動平台，再透過繫泊系統固定位置，能夠延伸至更深水域，卻也必須克服颱風、強浪及海流等環境考驗，包括浮台穩定性、繫泊設備及動態海纜的可靠度，都是重要的技術門檻。

江茂雄表示，台大已投入浮式風電相關研究，透過模型水槽試驗，驗證浮動平台與風機在海洋環境下的反應，並持續推動國際產學合作。

經濟部今年9月提出浮動式離岸風電示範計畫草案，規劃選出2至3案示範風場，每案設置6至12座浮台，預計2027年選商，並以2032至2033年完成併網為目標。

這也意味著，台灣雖已具備固定式離岸風電大型開發經驗，但浮式風電仍處於技術驗證及示範規劃階段，要進一步擴大商業化規模，還有工程技術需要突破。

台灣離岸風電新增量全球第三，深海開發遇三關。（AI生成）

3.6GW招商僅兩家送件 龐大資金成投資門檻

除了技術，資金是第二道難關。

經濟部今年推動離岸風電區塊開發3-3期選商，原規劃釋出3.6GW容量，預計2030至2031年完工併網，但9月30日截止收件時，僅有沃旭能源及哥本哈根基礎建設基金（CIP）兩家開發團隊送件，分別提出大肚一號及渢妙三號風場。

更值得注意的是，兩案開發海域高度重疊，最終可能無法完全填滿原先規劃的3.6GW容量。經濟部指出，開發商全球投資布局及選商時程安排等因素，影響業者參與意願，預計今年底前完成選商及容量分配。

離岸風場從前期環境調查、設備採購到海上施工，動輒投入數百億元，且須經過多年建設，才能開始售電回收成本。工程風險、融資條件及長期購電合約，都會影響開發商的投資決策。

以海龍風場為例，2023年完成1,170億元專案融資，今年再透過國家融資保證機制取得550億元增額融資，總計吸引35家國內外金融機構參與，凸顯大型離岸風場對金融支持的高度需求。

江茂雄將綠色金融列為離岸風電未來的重要挑戰，尤其浮式風電涉及浮台、繫泊系統及動態海纜等新增設備，初期開發成本與施工風險更高，若缺乏可行的融資模式，即使具備風力資源與工程技術，也不容易吸引開發商投入。

今年3-3期選商反應有限，已反映出離岸風電進入下一階段後，政策規劃的容量能否轉化為實際投資，仍是一大變數。

國產化要求鬆綁 台灣供應鏈面臨國際競爭

第三道難關則是本土供應鏈的競爭力。

過去政府透過國產化政策，推動離岸風電開發商採購台灣製造的水下基礎、風機零組件及海事工程服務，逐步建立本土產業鏈。然而，進入3-3期後，政府不再強制要求特定設備國產化，改由開發商提出在地產業及ESG承諾，讓台灣供應商面臨更直接的國際競爭。

目前台灣業者已在大型風場累積實績，包括世紀風電、台船、東元及海事工程業者，都參與過大型離岸風電建設。不過，未來走向浮式風電後，所需設備將延伸至浮台結構、動態海纜、繫泊系統及長期維運服務，本土業者也必須持續升級。

江茂雄指出，風場開發、設備製造及海上維運的在地化，需要國際合作支援，研究與人才培育也是重要的一環。台灣不能只依賴既有工程經驗，而要透過技術研發及國際合作，提升整體產業能力。

尤其隨著國產化要求調整，台灣廠商能否在品質、成本、交期及國際認證方面取得競爭優勢，將影響未來承接新風場訂單的機會。

從2025年新增裝置容量全球第三，到2039年累計容量最高27.9GW的政策規劃，台灣離岸風電仍有龐大發展空間。然而，今年3-3期招商情況已顯示，擁有良好風力資源，不代表開發商就一定願意投資，未來能否克服深海技術、資金及供應鏈三道難關，將是台灣離岸風電持續擴張的關鍵。