台灣AI供應鏈一邊造富，股價卻迎來劇烈修正。根據《彭博》日前點名致茂、鴻勁及信驊等台廠，揭露AI熱潮如何帶動晶片產業創辦人身價攀升；然而，隨著台股20日創下35年來最差單週表現，這3檔跌幅介於21.79%至27.22%，其中曾站上萬元的信驊跌幅最大。

值得注意的是，彭博億萬富豪指數截至11月10日的統計顯示，台灣14名晶片富豪今年身價合計增加284億美元、成長41%，總資產達972億美元，與近期股價走勢形成鮮明對比。

信驊跌破萬元 3台廠同步重挫

11月20日，致茂（2360）單日下跌10%，鴻勁（7769）與信驊（5274）均跌9.97%。以16日收盤到20日收盤計算，台股加權指數同期下跌12.20%，3檔個股跌幅都超過兩成。

雖然三家公司都被《彭博》列為AI造富潮的代表案例，但近期股價仍受到市場賣壓衝擊。

公司 11月16日收盤價 11月20日收盤價 單週跌幅 信驊（5274） 10,800元 7,860元 27.22% 致茂（2360） 1,260元 927元 26.43% 鴻勁（7769） 3,695元 2,890元 21.79%

致茂從測試螢幕起家 2創辦人身價破10億美元

致茂電子1984年由4名工程師共同創立，早期從銷售電子產品跨足監視器測試儀器。

報導指出，早在這波AI熱潮興起十多年前，致茂就已成為輝達GPU系統級測試設備的獨家供應商。依彭博億萬富豪指數估算，共同創辦人黃欽明今年身價增加約60%，達14億美元，另一名共同創辦人陳春生身價增加約45%，達13億美元。

鴻勁跨足先進晶片 信驊切入資料中心

另一家被點名的鴻勁精密，其創辦人謝旼達早年投入呼叫器、電子寵物使用的半導體測試業務，隨後轉向先進晶片測試市場，並於2025年掛牌上市，謝旼達也因測試設備事業躋身億萬富豪行列。

信驊科技則專攻基板管理控制器（BMC）晶片，協助資料中心遠端監控與管理伺服器。信驊2016年收購博通（Broadcom）相關業務後，其BMC晶片全球市占率已接近八成。

創辦人林鴻明今年身價成長約56%，達26億美元，反映AI資料中心需求帶動的商機。

台股創35年最差單週 融資賣壓仍待消化

三家台廠股價重挫之際，台股整體也面臨劇烈修正。加權指數11月20日下跌2,393.60點，收在36,033.29點，單週下跌7,641.83點、跌幅17.50%，創1991年以來最差單週表現。

安本投資（Aberdeen）基金經理人黃信耀向《彭博》表示，市場對AI產業前景仍存疑慮，台灣融資餘額也處於偏高水準，仍有進一步去化的壓力。

《彭博》富豪身價統計截至11月10日。11月20日的收盤價反映的是股價跌勢，無法據此推估14名晶片富豪的身價變動，也不能單憑跌幅判斷企業營運。