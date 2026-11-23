台灣地底下蘊藏龐大能源，卻遲遲難以轉化成實際電力。工研院估計，若2050年地熱裝置容量達到6GW，連同電廠建設、鑽探設備與特殊材料等相關供應鏈，有機會帶動3至4兆元產業商機；然而，截至今年10月，台灣僅有8座地熱電廠，裝置容量合計14.02MW，距離2030年200MW的政策目標仍有相當大落差，如何突破資源探勘、鑽井成本、設備腐蝕及地方溝通四大瓶頸，成為地熱產業能否擴大發展的關鍵。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬19日出席華新麗華60週年企業願景暨趨勢分享會，以「地熱發展與關鍵材料應用」為題，分析台灣地熱資源與產業前景。他指出，相較於太陽光電與離岸風電，地熱具有全天候、低碳及在地供應等特性，不易受到天候變化影響，有機會成為台灣未來重要的穩定電力來源，但要讓地下熱能真正轉化為商業發電，仍有不少技術與投資門檻需要克服。

深層地熱潛能達40GW 實際開發不到15MW

台灣位處板塊交界，具有豐富地熱資源。根據工研院簡報，過去調查的傳統淺層地熱潛能約989MW，其中已有鑽井試驗資料的七處地熱區，估計蘊藏約730MW發電潛能，隨著探勘技術進步，地熱開發也開始從地下1至3公里的淺層地熱，逐漸轉向地下3至6公里的深層地熱。

經濟部地質調查及礦業管理中心依據全台405口井資料，盤點十個高地溫梯度異常區，估計台灣深層地熱發電潛能約40GW，相當於4,000萬瓩。不過，這項數字仍屬地質資源潛能評估，並不代表所有熱能都能直接開發成電廠，實際可利用規模仍取決於地下溫度、流量、地質條件及工程技術。

從實際進度來看，台灣地熱發電仍處於起步階段。2018年全台地熱裝置容量僅約0.3MW，2021年增加至4.5MW，2024年達7.49MW，2025年底提高至12.94MW，截至2026年10月進一步增加至14.02MW。

雖然裝置容量持續成長，但距離2030年200MW目標，仍須增加約186MW，換言之，未來四年裝置容量必須擴大至目前的14倍以上，才能達成政策目標。若要進一步實現2050年6GW的長期願景，地熱開發勢必不能繼續停留在目前的小型電廠規模。

為了加快地熱開發，政府已提出2025年至2030年地熱旗艦計畫，投入約179.1億元，涵蓋資源探勘、技術研發及開發環境改善等工作。經濟部也持續透過中油、台電及民間業者參與鑽探，逐步建立地下地質與熱能資料，希望降低開發商前期投資的不確定性。

鑽一口井就要承擔風險 四大瓶頸阻礙商業化

為何台灣明明有龐大地熱資源，實際發電規模卻這麼小？萬皓鵬指出，地熱開發面臨四大挑戰，首先就是地下資源的不確定性。

與太陽能、風能可以透過日照及風況資料評估不同，地熱必須深入地下，才能確認是否具有足夠溫度、流量及滲透率。即使地質調查顯示某個區域具有高溫潛力，也不代表鑽井後就一定能取得足以商業發電的熱能，因此開發初期必須承擔相當高的探勘風險。

第二道難關則是鑽井成本與技術能力。深層地熱必須鑽入數千公尺地下，除了地質條件複雜，鑽井設備、人力與施工效率也會直接影響投資成本。萬皓鵬在演講中提到，國際成熟鑽井團隊的施工速度，可能達到台灣部分團隊的兩至三倍，國內除了中油等既有鑽探能量，近年陸續投入的民間團隊仍有提升技術的空間。

事實上，經濟部今年11月初公布，地礦中心與工研院、土耳其鑽探業者合作，已在台東利稻地區完成2,049公尺深的鑽井，並測得約攝氏140度高溫，顯示台灣在複雜地質環境下的鑽探技術持續累積成果。但找到熱源只是第一步，後續仍須評估產能及長期運轉條件，才能確認是否具備商業開發價值。

第三道難關是設備腐蝕與結垢問題。台灣部分地熱區的地下熱液具有高溫、強酸性等特性，可能造成井管腐蝕、設備損壞及管線堵塞，萬皓鵬指出，大屯山等火山型地熱區的熱液環境相當複雜，相關設備必須具備更高的耐腐蝕及耐高溫能力，否則即使成功鑽探，後續維修成本及長期運轉可靠度仍是一大考驗。

第四道難關則來自土地、環境及地方溝通。台灣部分高潛能地熱區位於國家公園或原住民族地區，開發過程涉及土地使用限制、環境保護與部落諮商，如何在能源開發與地方權益間取得共識，將影響後續電廠能否順利興建。

這四項問題彼此牽連，地下資源不確定性提高投資風險，鑽井與設備成本影響財務可行性，地方溝通則攸關開發進度，也使地熱產業難以像太陽光電一樣快速複製案場。

地熱開發藏兆元商機，工研院揭四大瓶頸。（AI生成）

2050年商機上看4兆元 特殊鋼材與鑽探設備迎機會

儘管地熱商業化仍有相當長的路要走，但萬皓鵬認為，隨著深層地熱技術逐步成熟，未來不只能增加台灣穩定電力來源，也將帶動龐大的設備與材料需求。

依照工研院的長期情境推估，若2050年台灣地熱裝置容量達6GW，每年有機會提供約400億至500億度電。若把電廠投資、鑽井工程、耐蝕材料及相關供應鏈納入，整體產業機會可能達到3至4兆元，但這仍屬長期開發情境下的估算，並非已確定投入的資金或訂單。

其中，特殊金屬材料被視為重要的供應鏈機會。由於深層地熱需要面對高溫、高壓、酸性及腐蝕環境，從鑽井套管、井下設備到地面管線，都必須使用具有較高耐蝕性及可靠度的材料。

工研院簡報指出，未來地熱產業可能增加鎳基合金、雙相不鏽鋼、鈦合金及特殊井用管材需求；若進一步發展次世代地熱系統，也將帶動耐高溫電纜、特殊密封件及監測設備等產品開發。

這些材料不只是影響設備壽命，也關係地熱電廠的發電成本。若管材容易腐蝕或結垢，業者就必須頻繁停機維修，進而影響電廠營運效率。如何透過材料技術提高設備可靠度，將是地熱能否實現規模化開發的重要條件。

除了材料需求，工研院也持續研發智慧化探勘與產能測試技術，包括利用精準量測掌握地下資源，並透過井下定向脈衝清垢等方式，改善地熱井長期運作所面臨的問題，降低維護成本。

萬皓鵬表示，未來地熱發展將逐漸從既有淺層熱液資源，走向增強型地熱、封閉式迴路取熱及超臨界地熱等次世代技術。不過，相關技術在國際間多仍處於示範與驗證階段，從技術成熟到大規模商業化，還需要時間。

對台灣而言，地熱最大的優勢是能源資源就在本地，不必完全依賴進口燃料，而且能提供相對穩定的低碳電力。然而，從目前不到15MW的裝置容量，到2050年6GW的長期願景，中間仍有龐大的開發落差。未來能否透過技術突破、降低鑽井風險及擴大產業投資，讓地熱真正成為穩定供電的一環，也將決定這筆兆元級潛在商機能否逐步實現。