迎接2027年跨年夜，想在飯店房內欣賞台北101煙火，還是參加高空倒數派對？《民報》整理雙北14家飯店住房、餐飲與跨年優惠，台北圓山大飯店搖滾派對早鳥票每人1,499元、台北萬豪酒店INGE’S高空派對每人2,000元；新北淡水、八里則有跨河煙火搭配晚餐及住房選擇。各家方案價格、煙火觀賞方式及優惠期限一次整理。

台北101煙火怎麼看？11家飯店派對、住房優惠

台北跨年飯店主要分為高空派對與景觀住房。想直接看101煙火，台北萬豪INGE’S、遠東香格里拉頂樓池畔及六福萬怡戶外空中花園都有指定觀賞區；若希望留在房內，則須選擇飯店公告的101景觀房型。

台北遠東香格里拉「璀璨101跨年」住房專案。（圖／台北遠東香格里拉官網）

價格方面，圓山搖滾派對早鳥票1,499元起，瀚寓酒店派對1,980元加一成服務費；住宿則有國聯大飯店單晚19,999元，以及多家飯店的兩晚跨年專案。須注意，派對票與景觀住房的煙火觀賞權益並不相同。

飯 店 方案價格 特色與煙火觀賞方式 圓山大飯店 派對早鳥1,499元／人；住房10,800元＋10%／晚起 搖滾派對無固定座位；房內看煙火另有指定兩晚住房25,888元起 台北萬豪酒店 INGE’S派對2,000元／人 20樓高空派對，含2杯香檳；101景觀房兩晚34,500元＋15.5%起 台北艾麗希爾頓格芮精選酒店 派對6,000元／人、兒童3,000元 含自助餐、表演；23:00起可至7樓戶外花園看煙火，另有景觀住房 台北遠東香格里拉 派對4,680元＋10%／人 DJ、餐飲及43樓池畔觀賞煙火；指定住房兩晚52,437元＋15.5%起 國聯大飯店 單晚19,999元／房；兩晚29,999元／房 含雙人早餐，須全額預付；房內煙火視野依房型及實際情況 台北寒舍艾美酒店 兩晚38,000元＋15.5%／房起 指定101面景房兩晚52,000元＋15.5%起；須全額預付、不得取消變更 台北晶華酒店 101景觀住房採浮動房價 原方案須入住45天前訂房付款，期限已過，須另確認是否仍有可訂方案 台北六福萬怡酒店 派對2,280元＋10%／人；早鳥2,027元／人 樂團、餐飲及戶外空中花園看101；12/15前付清享早鳥價 瀚寓酒店 派對1,980元＋10%／人 小食、指定酒水暢飲，限40席；12/10前預約9折 台北慕軒飯店 派對3,380元＋10%／人；早鳥2,880元＋10%／人 半自助餐、爵士演出；11/30前付訂享早鳥優惠 WESTGATE永安棧 三天兩夜住房，依房型報價 12/30或12/31入住，含早餐；未公告保證101煙火視野

新北跨河煙火20:27登場 淡水、八里3飯店怎麼選？

不想等到午夜，新北「2027閃耀新北1314跨河煙火」預定12月31日晚間8時27分施放。淡水、八里飯店則推出跨年自助餐與住宿方案，適合安排晚餐搭配煙火行程。

福朋喜來登酒店璀璨跨年專案。（圖／翻攝八里福朋喜來登酒店）

其中，將捷金鬱金香酒店雙人一泊二食16,800元加一成服務費起；福容淡水漁人碼頭店跨年自助晚餐成人1,880元加一成，另設煙火觀賞平台；八里福朋喜來登則有一泊一食、一泊二食住房選項。

飯 店 方案價格 特色與煙火資訊 將捷金鬱金香酒店 雙人一泊二食16,800元＋10%起 含早餐及跨年晚餐，住房列有埔頂草原煙火活動；另有599元＋10%的午後夕陽場 福容大飯店淡水漁人碼頭店 晚餐成人1,880元＋10%；兒童940元＋10% 自助晚餐分17:00、19:30兩場；另設煙火觀賞平台及住房方案 八里福朋喜來登酒店 一泊一食、一泊二食，房價依訂房報價 含雙人早餐，一泊二食另含The Mesh Kitchen雙人自助晚餐；未公告保證房內煙火視野

以上為2026年12月31日跨年夜的飯店公告方案，金額均為新台幣。各方案的計價人數、住宿晚數、稅費及早鳥期限不同，且部分須提前付款或預訂。民眾訂購前應確認實際房況、票券餘量、煙火觀賞位置及相關限制，並以飯店官方資訊為準。