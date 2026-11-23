中央氣象署指出，今（23）日各地大多為多雲到晴，白天氣溫持續回升，西半部高溫可達26至29度，不過早晚仍偏涼，局部空曠地區低溫可能下探14至17度。而明（24）日鋒面通過、東北季風增強，各地降雨範圍擴大。預計週三（25日）雨勢持續，週四（26日）起降雨逐漸減少，週五（27日）天氣轉穩定。

今各地晴到多雲 西半部高溫29度

氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫雨，晚間隨著鋒面接近，北部地區也可能出現零星降雨。

氣溫方面，環境風場轉為東南風至偏南風，各地氣溫持續回升，東半部高溫約24至25度，西半部則可達26至29度，白天普遍舒適溫暖；不過早晚仍有涼意，各地低溫約16至19度，局部空曠地區可能更低，苗栗以北、宜蘭及花東縱谷部分地區低溫約14至17度。提醒民眾留意日夜溫差，早晚適時增添衣物。

離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫22至25度；金門多雲時晴，17至23度；馬祖陰時多雲，並有短暫陣雨，16至20度。

明鋒面通過 東北季風增強

明日鋒面通過台灣附近，加上東北季風增強，各地降雨機率明顯提高。中部以北、東半部、恆春半島及南部山區都有降雨機會，南部平地雲量也會增加，天氣與今日相比出現明顯變化。

氣溫方面，各地將較今日白天略為下降，尤其北部及宜蘭降雨較明顯，整天感受偏涼。預估北部、宜蘭氣溫約18至20度，降雨機率50%至70%；花蓮約19至23度，降雨機率30%至50%；中南部及台東約21至26度，降雨機率20%至40%。

週三（25日）受到東北季風及華南雲雨區影響，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區仍有降雨機會，南部雲量也偏多，有雨時整體感受較為涼冷。北部及宜蘭氣溫約17至19度，花蓮約18至20度，中南部及台東約18至24度。

今晚受東北季風影響，天氣開始變化。（圖／中央氣象署提供）

週四雨勢逐漸減少 週五天氣轉穩定

週四（26日）華南雲雨區逐漸遠離，東北季風也開始減弱，各地降雨機率呈現下降趨勢，但雲量依舊稍多。北部及宜蘭氣溫約18至23度，花蓮約18至24度，中南部及台東約19至25度。

到了週五（27日），天氣將逐漸轉趨穩定，各地大致為多雲到晴，僅迎風面的東半部及北部山區仍有零星降雨可能。氣溫約18至26度，北部平地及中南部降雨機率約0%至20%，東半部及北部山區則約20%至40%。

週末東北季風再報到 迎風面短暫有雨

週六（28日）東北季風開始影響，迎風面降雨區域及雲量將短暫增加，北北基、東半部、恆春半島及桃竹苗山區都有降雨機會，不過隨後乾涼空氣逐漸南下，各地降雨將再度減少。

週日（29日）受到東北季風帶來的乾涼空氣影響，各地天氣大致穩定，僅東半部有零星降雨機率。清晨各地低溫約17至19度，白天高溫約24至26度，早晚偏涼、日夜溫差較大，提醒民眾外出適時增添衣物，留意氣溫變化。