台股上週遭遇猛烈賣壓，11月20日加權指數收在36,033.29點，單週重挫7,641.83點、跌幅17.50%，創下史上最大單週跌點紀錄。不過，資深分析師蔡明翰指出，台股月線負乖離已超過15%，季線負乖離更達21%，接近過去市場極度恐慌時的水準。

月線負乖離逾15% 蔡明翰：短線有望反彈

蔡明翰表示，台股短短一週下跌逾7,600點，月線負乖離超過15%，季線負乖離約21%，已逼近先前對等關稅引發市場恐慌時約22%的水準。

他認為，當股價短時間大幅偏離均線，市場情緒又陷入極度悲觀時，可能醞釀較強烈的技術性反彈。不過，即使指數出現反彈，也不能直接認定跌勢結束，仍須觀察後續市場變化。

AI成長預期上修放緩 台股仍有補跌壓力

至於台股為何出現修正？蔡明翰認為，關鍵不在AI需求已經反轉，而是上半年市場不斷上修AI成長預期，帶動科技股大漲；到了下半年，雖然成長展望並未明顯轉弱，但上修速度趨緩，市場驚喜減少，獲利了結賣壓也逐漸浮現。

他進一步指出，今年上半年費半與韓股漲幅一度超過100%，台股漲幅接近六成。但隨著費半與韓股今年以來漲幅已回吐至僅剩18%與15%，台股相對位階偏高，因此近期出現顯著的補跌壓力。

費半能否止穩成關鍵 美股財報、Fed受關注

展望本週，蔡明翰認為，台股能否減輕賣壓，仍須觀察美國科技股，尤其費城半導體指數是否止穩。

此外，戴爾（Dell）、惠普（HP）財報將提供AI伺服器相關業務的觀察線索，美國個人消費支出物價指數（PCE）及聯準會褐皮書，也將牽動市場對通膨、景氣與企業投資的判斷。

本週四美股因感恩節休市，週五則提前收盤，交易時間縮短，市場波動是否因此收斂仍有待觀察。

反彈不代表落底 蔡明翰提醒降低槓桿風險

蔡明翰提醒，短線投資人仍應觀察費半指數能否止穩；長線投資人則須特別注意融資槓桿，避免在無法預測市場底部的情況下承擔過高風險。

他建議，投資人檢視持股比重及資產配置，建立符合自身風險承受能力的操作紀律。儘管短線可能出現技術性反彈，但在市場尚未明確止穩前，仍不宜將反彈視為行情反轉的保證。