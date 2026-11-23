美國總統川普（Donald Trump）再度力挺輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回鍋！川普在美國時間22日透過社群平台發文，呼籲輝達董事會重新聘用黃仁勳，更強調此舉不僅對公司有利，也符合美國國家利益。

值得注意的是，先前強硬要求輝達從外部尋找新執行長的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日接受專訪時，以「黃仁勳現在已經是外部人士」回應，態度也出現微妙變化。

川普三度力挺黃仁勳 將回任與美國利益掛鉤

川普22日深夜在真實社群（Truth Social）發文表示，「我希望輝達董事會重新聘用黃仁勳，這將是對公司，也是對美國最好的事情。」短短一句話，再度展現川普希望黃仁勳重新掌舵輝達的立場。

這也是川普近期第三度公開聲援黃仁勳。16日川普啟程訪問APEC會議前接受媒體採訪時表示，不介意黃仁勳重返輝達，認為他「已學到一個很大的教訓」；20日川普則強調，黃仁勳是傑出人才，他讓輝達的技術領先其他公司約10年，美國是願意給人第二次的國家，輝達應接受黃仁勳的道歉，讓他重新掌舵CEO。

到了22日，川普不再只是替黃仁勳說情，而是直接向輝達董事會喊話，並將黃仁勳復職與美國利益連結。川普發文之際，輝達股價也同步走強，盤前已上漲逾7%。

貝森特態度出現轉圜？一句「他已在外面」引關注

比起川普再次力挺黃仁勳，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的最新表態，同樣受到市場關注。

根據哥倫比亞廣播公司CBS《Face the Nation》22日專訪，主持人布倫南（Margaret Brennan）當面指出，貝森特先前主張輝達應從外部尋找新執行長，但川普卻公開希望黃仁勳回任，總統是否理解國安與監管風險。

對此，貝森特回應，「黃仁勳現在已經是外部人士了。」

當主持人進一步追問時，貝森特再次表示，自己確實曾要求輝達從外部尋找人選，但黃仁勳「現在已經在外面了」。他表示，「我們需要了解公司哪個層級知道這件事，是基層、中層還是最高層級？相信輝達調查委員會正在迅速推進，會給出全面且有利的答案。」

這番回答與貝森特先前要求輝達尋找外部執行長的強硬態度相比，留下更多解釋空間，也被外界視為對黃仁勳回任不再完全排除可能性。

不過，當布倫南再問「是否認為黃仁勳回任是好主意？」，他並未正面回應，強調必須先查清楚責任歸屬，究竟是公司哪些人員惡意違規。

至於外界關注黃仁勳與Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的私人關係，以及懷疑黃樂與中國安全部門有關，貝森特認為，這是兩回事，是轉移焦點，重點在於是內部法遵文化出現問題還是個人缺失的問題。同時，他也認為，黃仁勳不知道黃樂是所謂的間諜。