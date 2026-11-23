免費的最貴！一名台北男子日前在社群平台看到免費贈送「2027媽祖年曆」的貼文，原以為只需支付58元運費，沒想到依指示加入LINE、填寫物流資料後，卻遭詐騙集團以「實名認證未完成」為由誘騙，甚至提供假裝修合約，教導被害人規避銀行行員關懷提問，短短4天損失近1500萬元。

免費年曆變詐騙 假冒黑貓客服要求驗證

刑事局表示，這名男子在Threads看到免費贈送2027年媽祖年曆的貼文，依照指示加入LINE，並點擊假冒「黑貓宅急便」的網站填寫個人資料。

詐騙集團接著安排多名假客服接力聯繫，以「實名認證未完成」為由，要求男子配合銀行帳戶驗證。

偽造裝修合約教騙行員 單日連匯870萬元

隨後，男子的網路銀行因轉帳達到限額，詐騙集團便要求改以臨櫃方式匯款。為了讓男子順利通過銀行行員關懷提問，詐團提供假的「裝修材料購買合約書」，教導男子謊稱匯款用途是支付裝潢工程款，藉此規避銀行查證。

男子依照指示，單日就連續匯出3筆款項，每筆290萬元，合計870萬元，當時仍未察覺異狀。

報案日再匯540萬 4天遭騙近1500萬元

沒想到，詐騙集團並未就此罷手，持續以帳戶驗證等話術催促男子匯款，被害人甚至在報案當天，短短46分鐘內又匯出540萬元，直到當日晚間才驚覺受騙。

從最初支付58元運費，到短短4天內損失近1500萬元，代價相當慘重。

要求隱瞞匯款用途、阻止報警 遇到快停手

刑事局提醒，民眾領取免費贈品、支付物流運費或辦理實名認證，都不需要將大筆款項匯入陌生帳戶。若遇到客服要求操作網路銀行、臨櫃匯款，或提供假文件教導如何應付銀行行員的關懷提問，都是明顯的詐騙警訊，應立即停止操作。

此外，若對方要求不要讓警方介入，或刻意指示民眾隱瞞匯款用途，更應提高警覺。民眾如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，或至「165打詐儀錶板」查詢相關詐騙資訊，避免因一時疏忽造成重大財產損失。