宏碁創辦人施振榮創業50年後，再度展開新事業布局！施振榮今（23日）透露，正規劃在新加坡籌設「新王道影響力基金」，希望結合長期資本、技術與產業夥伴，支持新事業發展；他參與的Porrima新能源船計畫也訂下量產目標，P77船型力拚2027年中開始量產。

施振榮回憶，1976年創辦宏碁時，看準微處理器將帶動工業革命，自許為「微處理機的園丁」，致力推廣科技應用。50年後，他認為AI將帶來另一場社會革命，改以「AI智慧化的園丁」自許，希望延續當年結合國際技術與台灣產業能力的經驗，推動新一波產業轉型。

新加坡規劃設基金 施振榮尋找長期資本

施振榮在最新個人產業論述中提出新王道影響力基金構想，規劃以新加坡為籌設地點，結合長期資本、技術團隊與產業夥伴，支持能解決實際問題、持續發展的事業。

他特別關注AI發展帶來的電力消耗及綠電需求，認為企業評估新技術時，除了眼前的成本與收益，也要考慮人才培育、技術累積及未來市場機會。這套思維延續他倡議的「創造價值、利益平衡、永續發展」，希望讓技術研發成果進一步走向商品化。

新能源船拚2027年量產 施振榮串連台歐技術

施振榮投入的另一項事業，是新能源船舶。Porrima計畫約14至15年前從瑞士、德國起步，三年多前，P111船舶移至台灣改裝，施振榮才參與計畫並成為共同創辦人，開始串連台灣與國際夥伴，推動新能源船舶商品化。

如今Porrima正推進P77船型量產，目標2027年年中在市場所在地開始生產，計畫結合船舶設計、能源技術、製造與營運服務，透過跨國分工，將歐洲累積的新能源船舶技術推向商業市場。

施振榮看重台灣的產品開發與系統整合能力，希望結合歐洲技術創新及各地市場夥伴的製造、服務經驗，擴大新能源船舶應用。他將這套合作方式稱為「超級分工、智慧協同」，也是當年推廣微處理器時累積的產業經驗。

對於新能源船舶等仍在推進中的轉型計畫，施振榮表示：「轉型需要時間，每個階段仍應有可以檢驗的進展。」