人類抗癌藥的研發技術，如今要拿來搶攻毛孩醫療市場！台灣生技廠共信旗下犬癌新藥「思沛康」取得農業部動物用藥上市許可，準備啟動商業銷售，總經理林懋元將研發多年的腫瘤消融技術延伸至犬隻癌症治療，全台已有超過120家動物醫院簽署合作意向書，要把人體抗癌藥研發成果帶進寵物醫療市場，開闢新的營收來源。

這場跨界布局早在藥證到手前就已展開。共信今年9月通過農業部動物新藥技術資料審查，11月20日再接獲領取動物用藥許可證通知，許可證字號為「動物藥製字第09747號」。林懋元已提前部署動物醫院合作網絡，準備透過獸醫師訓練及臨床導入，讓新藥從研發成果走向實際銷售。

抗癌藥直接打進腫瘤 人體技術開闢新市場

共信瞄準的犬隻惡性黑色素瘤，好發於口腔、趾端及其他黏膜部位，部分病例病程進展迅速。傳統治療以手術切除為主，但腫瘤若靠近重要神經、血管或組織，大範圍切除可能造成外觀缺損及功能障礙。高齡犬隻若合併其他疾病，也可能因麻醉及手術風險，限制治療選擇。

「思沛康」採用共信開發的瘤內藥物消融技術，主要成分為對甲苯磺醯胺（p-TSA），直接將藥物注射至腫瘤內部，促使局部腫瘤組織壞死，並可搭配超音波、電腦斷層等影像導引，提高施藥精準度。林懋元表示，對於不適合接受大範圍手術，或希望保留肢體與器官功能的病犬，這項療法可望提供另一種治療選擇。

共信過去主要投入人體抗癌藥物研發，旗下PTS302治療中央型肺癌嚴重氣道阻塞，已取得中國一類新藥藥證。如今犬癌新藥也取得台灣上市許可，讓共信既有的瘤內藥物消融技術從人體醫療延伸至伴侶動物市場，增加一條動物醫療產品線。

120家動物醫院提前布局 新藥開賣先拚獸醫訓練

共信在取得藥證前就已展開動物醫院合作布局，目前全台超過120家動物醫院簽署合作意向書，為新藥上市建立通路基礎。共信也計畫攜手台灣介入放射線學會及獸醫專業團體，推動臨床教育與操作訓練，協助第一線獸醫師熟悉新療法。

這項新藥的施用方式與一般口服藥物不同，獸醫師必須掌握腫瘤定位、影像導引、精準施藥及治療後追蹤。林懋元指出，除了藥品本身，獸醫師的臨床判斷與施藥能力，同樣影響治療成效。對共信而言，讓合作醫院具備實際使用能力，是新藥進入市場的重要一步。

寵物經濟也提供生技業者跨界誘因。根據台灣經濟研究院的推估，國內整體寵物市場規模已突破800億元；農業部調查顯示，2023年台灣家庭飼養犬貓比例達28.3%，家犬、家貓合計超過320萬隻。寵物醫療主要由飼主自費負擔，癌症治療等高階醫療服務，成為共信準備切入的新市場。

隨著新藥取得上市許可，共信接下來將推動動物醫院臨床使用，逐步建立銷售通路，已簽署合作意向的120多家動物醫院，也將成為拓展犬癌治療市場的重要基礎。

擬投3千萬元擴大犬癌治療 日本專利再下一城

共信的動物抗癌布局已延伸至其他癌症，根據11月20日重大訊息，預計投入新台幣3,000萬元，目標在2028年底前完成犬隻肺癌、肝癌及神經腱鞘瘤等擴大適應症開發，讓瘤內藥物消融技術應用於更多犬隻腫瘤。

同一天，共信也公告另一項海外進展，旗下共信醫藥科技開發的神經腱鞘瘤治療相關技術，已獲日本專利局通知審查通過，正進行繳費領證程序。這項專利將為共信後續擴大犬癌治療適應症提供日本市場的智慧財產權保護。

海外銷售方面，共信正規劃向美國食品藥物管理局（FDA）提出動物新藥有條件核准申請，並評估日本、香港及澳門等市場的法規要求，尋求授權與商業合作機會。

從犬隻黑色素瘤切入，再擴大至肺癌、肝癌及神經腱鞘瘤，林懋元已替共信排定下一階段的產品開發計畫。台灣藥證到手後，將同步推進動物醫院銷售與海外布局，並以2028年底作為擴大犬癌適應症的下一個研發目標。