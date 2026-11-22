【撰文：薛羽彤】天氣轉冷，不少民眾習慣使用泡腳機，以熱水浸泡雙腳，希望達到保暖及促進血液循環的效果。不過，心臟內科醫師曾國翔提醒，泡腳並非人人適合，尤其患有下肢深層靜脈栓塞或下肢動脈阻塞的人，更要留意相關風險。他指出，若下肢靜脈已有血栓，使用具備震動按摩功能的泡腳機，可能增加血栓脫落的疑慮，嚴重恐引發肺栓塞；動脈阻塞患者則可能因熱水刺激，加重局部缺血及燙傷風險。

國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔近日在臉書粉絲專頁發文表示，有民眾詢問，若血管超音波檢查發現大腿血管阻塞，是否還能使用足浴機泡腳，以及熱水浸泡是否有助改善血液循環。他強調，首先必須確認阻塞發生在動脈還是靜脈，因為兩者的血液流動方向不同，可能產生的健康風險也不一樣。

曾國翔解釋，下肢動脈負責將血液從心臟輸送至雙腳，若大腿動脈出現硬化斑塊，斑塊脫落後通常會隨血流往腳部移動，可能堵塞末端血管，造成腳趾疼痛、變色等症狀，而非直接逆流至肺部或腦部。

相較之下，深層靜脈栓塞則涉及另一種風險。由於靜脈血液會從下肢回流至心臟及肺部，若血塊脫落，可能隨血液進入肺動脈，造成肺栓塞。曾國翔因此提醒，已有深層靜脈血栓的患者，不宜自行使用加熱及震動按摩設備，以免增加不必要的風險。

至於下肢動脈阻塞患者，泡熱水也未必能改善循環。曾國翔指出，當雙腳浸泡在高溫熱水中，局部組織對氧氣的需求可能增加，但受阻塞影響的血管無法提供足夠血流，反而可能加重缺血。若患者同時伴隨末梢神經感覺遲鈍，還可能因無法及時察覺水溫過高而燙傷，進一步出現傷口潰瘍，嚴重時甚至面臨截肢風險。

對於下肢血管阻塞患者，曾國翔提出3項冬季保養建議。首先，應以寬鬆的羊毛襪或厚棉襪保暖，取代長時間泡熱水。日常洗腳水溫建議低於37度，時間控制在5至10分鐘內，洗完後輕輕擦乾腳趾縫，並使用乳液避免皮膚乾裂。

第二項建議是間歇性步行訓練。針對適合運動的慢性下肢動脈阻塞患者，可依醫師評估進行走路訓練，當小腿出現痠痛或緊繃感時先休息，待疼痛緩解後再繼續步行，每天累積約30至45分鐘，藉此改善行走能力及下肢循環。

第三項則是配合醫療治療。曾國翔表示，下肢動脈阻塞患者應戒菸，並依照醫師指示使用降血脂及抗血栓藥物。若走路不到100公尺就出現明顯小腿疼痛，或休息時雙腳仍持續冰冷、疼痛，應儘快就醫評估是否需要接受微創導管治療。

曾國翔強調，對於已有下肢血管阻塞問題的民眾，不能單純依賴熱水泡腳改善循環，應先透過檢查確認血管病變類型，再選擇合適的保暖及治療方式，避免原本想要養生，卻造成額外的健康風險。

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