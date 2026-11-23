2026世界擊劍總會（FIE）年會於匈牙利布達佩斯舉行，當地時間22日晚間，台北市立中正高中16歲擊劍好手林雨潔，憑藉2025至2026賽季的出色表現，榮登青少年組女子銳劍年度世界排名第1，獲頒年度世界最佳青少年女鋭選手，成為台灣首位獲得此殊榮的選手。

從7歲接觸擊劍，到今年世界盃摘金、登上世界第一，林雨潔逐步在國際賽場嶄露頭角，也為台灣擊劍寫下歷史新頁。

16歲林雨潔登世界第一 FIE年度頒獎寫台灣首例

中華民國擊劍協會表示，國際擊劍總會每年針對成人、青年及青少年組，頒發各劍種個人與團體年度世界排名第一獎項，林雨潔此次獲獎是台灣首例。

林雨潔在父親及擊劍協會國際長林文鴻陪同下受奬。根據《中央社》報導，林雨潔表示，能獲得年度世界排名第一相當開心，但這份榮耀得來不易，整個賽季不僅必須持續參賽，也要維持良好身體狀況，過程中需要許多人的支持與協助。

她也感謝父母一路以來的鼓勵，以及教練李俊徵、丁泓剴的指導，還有中正高中的長期栽培與支持。

2026世界擊劍總會（FIE）年會於匈牙利布達佩斯舉行。（圖／翻攝中華民國擊劍協會臉書）





世界盃埃及站帶傷奪金 U17排名從第4躍居第1

林雨潔今年1月在青少年銳劍世界盃埃及站奪冠，成為她登頂世界排名的重要轉折。當時她以世界排名第4的身分參賽，最終拿下金牌，讓U17世界排名一舉躍升至第一。

埃及站奪冠過程並不輕鬆。林雨潔受到手腕傷勢影響，小組賽表現不如預期，仍以第12種子晉級淘汰賽，最終挺過8強賽、四強賽，冠軍戰再以1劍之差擊敗加拿大選手塞琳娜（Serena Xu），成功摘金，也是我國擊劍史上第一位世界冠軍。

林雨潔（左）日前也代表台灣參加達卡青年奧運，不過面對在世青擊劍賽衛冕的匈牙利選手Horvath Lotti時敗下陣來，止步8強。（圖／中華奧會官網）

7歲愛上擊劍 返台苦練開啟世界第一之路

林雨潔與擊劍的緣分始於7歲。她幼年居住美國，最初在父母安排下進入擊劍俱樂部，把擊劍當成休閒活動，卻逐漸愛上持劍時全神貫注、暫時拋開其他雜念的感覺，9歲左右，她開始認真思考往專業選手發展。隨著訓練強度提高，擊劍也從興趣逐漸成為生活重心。

不過，成長過程並非一路順遂。根據《自由時報》報導，林雨潔原本在美國求學並接受俱樂部訓練，2025年參加世界青少年擊劍錦標賽未能繳出理想成績，決定改變訓練環境，返台接受更密集的指導。

她在母親陪伴下回到台灣，透過線上課程銜接美國學業，同時加入中正高中擊劍隊訓練，即使每天必須兼顧課業與高強度練習，仍積極完成教練安排的訓練內容。

林雨潔與教練李俊徵合照。（圖／中華奧會官網）

李俊徵曾指出，林雨潔身高172公分，具備擊劍選手的身材優勢，更重要的是她自律、耐苦的個性，能在高壓競賽中保持冷靜，善於觀察對手並掌握出擊時機。

林雨潔正逐步累積國際賽事經驗，未來隨著挑戰更高層級的青年組與成人組賽事，她能否延續青少年時期的出色表現，也將成為台灣擊劍界關注的焦點。