11月28日九合一選舉投票在即，台灣高鐵預估，27日下午5時至晚間8時，南港、台北、板橋3站南下自由座將湧現返鄉人潮，排隊至少45分鐘至1小時，甚至更久。不同於過去以月台、候車區引導為主，這次高鐵將提前在閘門口分批放行；為避開尖峰，28日上午也加開8班全車自由座列車。

自由座怎麼搭？開放10分鐘、管制5分鐘

高鐵表示，11月27日下午5時至晚間8時，南港、台北、板橋3站將區分自由座與對號座進站動線。自由座旅客即使已持票，仍須依現場指示等候，閘門原則上每開放10分鐘、暫停5分鐘；對號座旅客進站不受這項管制影響。

若晚間8時後人潮仍未消化，管制可能延長。高鐵也建議，台北站旅客優先使用地下1樓、鄰近捷運板南線出口的閘門，避開空間狹窄的地下3樓；大台北旅客可考慮改從南港站搭車。

紅眼77折 投票日加開8班 怎麼選？

不想卡在27日下班尖峰，高鐵提供深夜紅眼優惠列車及28日上午全車自由座等替代選項，選舉疏運期間總計加開71班列車。

搭 車 時 間 高 鐵 安 排 旅 客 注 意 事 項 11/27 17:00～20:00 北部3站南下自由座分批進站 至少等45～60分鐘，可能延長管制 11/27深夜 10班紅眼優惠列車 標準車廂對號座77折，座位接近售罄 11/28中午12時前 8班全車自由座，南北各4班 商務車廂除外，可分流返鄉投票 11/27～11/30 加開71班，總計749班 南下加開33班、北上38班

高鐵指出，27日晚間與28日上午合計規劃20班全車自由座列車；10班紅眼優惠列車最晚延至28日凌晨1時55分收班，但優惠座位已接近售罄，實際餘位須以訂位結果為準。

中秋曾爆擁擠 這次改從閘門分流

今年9月24日中秋及教師節連假前夕，高鐵單日運量約34.8萬人次，當時曾有對號座旅客險些無法上車；隔天板橋站也因候車人潮眾多，須由站長在月台舉牌，引導對號座旅客優先上車。

中秋因搭車人潮眾多，曾有對號座旅客險上不了車。（圖／台灣高鐵）

過去高鐵主要透過增班、調整自由座車廂及站內排隊疏運；這次則將分流提前至閘門，減少月台擁擠。高鐵已於11月20日在台北站試辦1小時，但新措施能否縮短候車時間，仍待實際疏運結果觀察。

自由座亮紅燈 高鐵籲改搭其他運具

高鐵提醒，旅客出發前可透過官網、「T-EX行動購票」App或LINE TODAY「分類」頁籤，查詢自由座等候時間預估燈號。若顯示紅燈，建議調整搭車時段或改用其他交通運具。高鐵也將視人潮與臺鐵適時啟動「運具聯防」，分散返鄉需求。