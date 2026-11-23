近期台股波動加劇，為減輕投資人短期籌措補繳資金的壓力，台灣證券交易所今（23）日宣布，將信用交易擔保維持率標準由130%調降至120%，自明（24）日起正式實施。新制上路後，信用帳戶整戶擔保維持率低於120%才會收到追繳通知；至於11月24日前已因維持率低於130%收到追繳通知的投資人，追繳紀錄將一律取消。

因應近期市場波動 擔保維持率降至120%

證交所表示，為因應近期市場變化，降低投資人短期籌措補繳資金的壓力，經召集證券商研商並取得共識後，決定將擔保維持率標準從130%下調至120%。考量證券商系統調整所需時間，新措施將自明天起實施。

依新制規定，自11月24日起，信用帳戶於收盤後計算的整戶擔保維持率，若低於120%，證券商才會發出追繳通知，投資人須在通知送達日起2個營業日內補繳差額。

收到追繳通知免補繳？ 公布新舊制銜接方式

此外，為讓新舊標準順利銜接，11月24日前，若投資人因擔保維持率低於130%而收到追繳通知，相關追繳紀錄將一律取消，且不會處分擔保品，投資人得以受託買賣方式自行了結融資融券部位。

至於原本應於11月23日通知投資人補繳差額的案件，原則上不必再發出通知；但若證券商尚未完成系統調整作業，11月23日依舊可依原規定辦理通知。不過，自11月24日起，仍須全面依照新的120%標準辦理。

抵繳擔保品範圍放寬 證券商同意即可使用

除了調降擔保維持率，證交所也重申，已全面放寬抵繳擔保品種類範圍。只要是具有市場流動性，且能夠客觀、合理評價的其他擔保品，在證券商同意的情況下，都可以作為抵繳擔保品。

證交所表示，將請證券商全力配合相關措施，協助投資人運用多元擔保品，減輕短期補繳資金的壓力。

籲勿信市場流言 投資人審慎評估風險

證交所強調，此次調整是因應市場波動較大的情況，適度降低短期集中賣壓，維護市場交易秩序及投資人信心，並非鼓勵投資人擴大融資操作。

面對近期市場波動，證交所也提醒投資人，切勿輕信未經證實的市場流言或過度恐慌，應保持理性，審慎評估投資風險及自身資產狀況，妥善管理信用交易部位。