辭職僅11天，黃仁勳正式重掌輝達（NVIDIA）！輝達今（23）日宣布，董事會一致表決通過，恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，即刻生效。

受此消息激勵，輝達股價已大漲逾28%，費城半導體指數也狂飆近12%、台積電美國存託憑證（ADR）漲逾14%，台指期夜盤一度漲停。

而這場人事大逆轉的關鍵，除了董事會重新肯定黃仁勳的坦誠與領導能力，輝達在新聞稿中指出，美國政府高層提供的意見也扮演重要角色，讓董事會認為他回任不會構成國家安全風險。不過，涉及外國情報活動的獨立調查仍未結案，輝達也同步強化國安與法遵監督機制。

黃仁勳辭職11天閃電回任 董事會一致通過

黃仁勳12日辭去輝達總裁、執行長及董事職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，瓊斯（Harvey C. Jones）則出任董事長。當時輝達已啟動正式執行長的遴選程序，準備從內部及外部尋找接班人。

未料短短11天後，輝達董事會態度出現重大轉變，23日正式宣布黃仁勳回任，且獲得全體董事一致支持。

輝達新聞稿指出，董事會在與黃仁勳進行一連串討論及會晤後，對他的坦誠態度及領導公司能力感到滿意，最終決定讓這位共同創辦人重新掌舵。

黃仁勳為何能回鍋？美國政府高層意見成關鍵

黃仁勳能夠重返輝達，另一項重要因素是美國政府高層提供的意見。

輝達指出，董事會在決策過程中取得美國政府高層的意見，並據此確信黃仁勳復職不會帶來國家安全風險，因此一致通過恢復他的職務。

不過，輝達並未進一步說明提供意見的美國政府官員身分、雙方討論內容，以及相關風險評估的具體依據。

董事長瓊斯表示，董事會相信黃仁勳是領導輝達的合適人選，讓他回任最符合股東、員工、合作夥伴及客戶的利益，也期待與重新掌舵的黃仁勳共事。

黃仁勳親吐心聲：迫不及待想回去工作

對於重新取得董事會信任，黃仁勳在聲明中表示，很榮幸能在新一輪工業革命展開之際，重返輝達領導這家全球重要科技企業。

他強調，將以謙遜的態度及新的決心承擔責任，同時感謝董事會審慎考量復職決定，以及員工、股東、產業領袖與全球合作夥伴的支持。

黃仁勳也特別感謝家人，以及這段期間帶領公司的瓊斯、克瑞斯與經營團隊，並直言，「我已經迫不及待想回去工作了。」

隨著黃仁勳正式回任，克瑞斯將結束代理執行長職務，繼續擔任財務長，瓊斯則留任董事長。

復職不代表調查結案 獨立董事仍將追查

儘管黃仁勳重掌輝達，圍繞他的國安疑雲仍未完全落幕。

先前媒體報導指出，黃仁勳可能成為外國情報活動的目標。對此，輝達董事會已成立完全由獨立董事組成的調查委員會，並聘請外部獨立法律顧問協助調查。

輝達在新聞稿中強調，相關調查將持續進行，直到得出最終結論，不會因黃仁勳回任而提前終止。黃仁勳也表態全力支持調查，並承諾配合相關程序。

輝達強化國安監督 將增設法遵長

除了恢復黃仁勳職務，輝達也同步調整公司治理架構，強化國家安全與出口管制監督。

董事會近期已成立由獨立董事組成的「國家安全與出口管制委員會」，負責監督貿易法令遵循及國安風險，並聘請具相關經驗的法律顧問與專家提供協助。

此外，輝達正著手遴選新設的法遵長（Chief Compliance Officer），未來將統籌全公司的法令遵循事務，並向提名與公司治理委員會報告。

輝達強調，公司將持續配合美國政府正在進行的調查及相關詢問。

對輝達而言，黃仁勳回任雖然結束了短期的領導層異動，但如何在恢復創辦人領導的同時，妥善處理國安疑慮、出口管制及公司治理問題，仍是接下來必須面對的課題。