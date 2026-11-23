2026年好市多（Costco）黑色星期五購物節今（23）日開跑，今年首度從7天延長至14天，活動持續至12月6日，推出超過700項優惠商品。其中，98吋顯示器現省2.9萬元、雷射投影機現省1.2萬元，家電、3C及生活用品都有折扣。此外，今年依會員卡別實施分流入場，黑鑽會員上午7時30分即可優先採購，一般會員則於8時30分開放入場。
黑五優惠最高省2.9萬 11月24日折扣總整理
今年好市多黑五優惠橫跨大型家電、3C、生活用品及食品，11月24日精選商品以高單價家電折扣較為突出，包括TCL 98吋顯示器現省29,000元、HISENSE雷射投影機現省12,000元，BOSCH獨立式洗碗機也可省下7,140元。
好市多每天下午16時會透過官方社群公布隔日精選商品，會員可留意每日促銷動態。
大型家電、3C優惠清單：
|商品名稱
|現省金額
|TCL 98吋SQD-MINILED顯示器（線上購物）
|2,9000元
|HISENSE 4K三雷射劇院雷射投影機（線上購物）
|1,2000元
|TOSHIBA 75吋QLED顯示器 （線上購物）
|7,700元
|BOSCH 60公分獨立式洗碗機
|7,140元
|ELECTROLUX 45公分獨立式洗碗機
|6,000元
|CUISINART美膳雅 17公升氣炸烤箱
|2,200元
|PANASONIC國際牌 18公升變頻除濕機
|1,750元
居家、生活用品優惠清單：
|商品名稱
|現省金額
|ORAL-B歐樂B IO GUMCARE微震科技充電式電動牙刷
|1,170元
|SIDIZ 人體工學網布辦公椅
|900元
|BEURER博依 床墊型電毯 雙人雙控長效型
|610元
|LAIFEN徠芬 高速吹風機
|570元
|BIODERMA貝膚黛瑪 舒敏潔膚液組合
|450元
|ZOJIRUSHI象印 鏽鋼真空保冷保溫瓶
|400元
|M2美度 超能膠原新生組
|400元
|L’OREAL巴黎萊雅 金緻護髮精油組
|180元
食品、精品與娛樂用品優惠清單：
|商品名稱
|現省金額
|TRYALL 分離豌豆植物蛋白芝麻奶風味
|300元
|熟凍松葉蟹拼盤
|500元
|1.0克拉圓形鑽石戒指
|19,000元
|0.6克拉圓形鑽石項鍊
|7,000元
|MCLAREN麥拉倫 兒童電動卡丁車
|2,000元
|ASTON MARTIN奧斯頓馬丁 F1兒童電動玩具車
|1,500元
黑鑽會員7:30搶先入場 消費回饋最高約4%
今年好市多黑五的重點變革之一，即是黑鑽會員可比一般會員提早1小時、於上午7時30分優先進場採購。除了優先入場禮遇，黑鑽會員在好市多實體賣場與線上購物的多數消費，還可享有2%消費回饋，每年回饋上限3萬元；若搭配Costco 富邦聯名卡消費，可再享有2%好多金回饋無上限，總回饋率可達約4%。
不過，並非所有消費項目都能列入黑鑽卡回饋計算，包括會員費及會員禮物卡、汽車、黃金與白銀等貴金屬條塊及鑄幣、Costco購物卡購買及儲值、西式餐飲部與加油站消費、停車費、運費、安裝與維修費、輪胎安裝服務費、政府課稅與捐贈，以及透過官網連結至外部合作廠商購買的會員服務皆不適用。此外，商業副卡消費亦不列入回饋，且回饋金並非結帳當下直接折抵，須依官方核發時間與規定使用。
優惠不一定連賣14天 熱門商品留意限購
雖然今年好市多黑五活動延長至14天，但並非所有優惠商品都會連續兩週維持特價，熱門家電、3C等品項通常設有數量限制並採「售完為止」原則。部分精選商品也執行每卡限購規範，每張會員卡僅能購買一件，提醒民眾確認賣場現場標示，以免超出限購數量。
此外，針對電視、冰箱與洗衣機等高單價大型家電，選購時除了留意現省金額，也應事先確認完整型號、機身尺寸、原廠保固條款，以及售價是否包含配送與基本安裝服務再行入手。