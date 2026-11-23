2026年好市多（Costco）黑色星期五購物節今（23）日開跑，今年首度從7天延長至14天，活動持續至12月6日，推出超過700項優惠商品。其中，98吋顯示器現省2.9萬元、雷射投影機現省1.2萬元，家電、3C及生活用品都有折扣。此外，今年依會員卡別實施分流入場，黑鑽會員上午7時30分即可優先採購，一般會員則於8時30分開放入場。

黑五優惠最高省2.9萬 11月24日折扣總整理

今年好市多黑五優惠橫跨大型家電、3C、生活用品及食品，11月24日精選商品以高單價家電折扣較為突出，包括TCL 98吋顯示器現省29,000元、HISENSE雷射投影機現省12,000元，BOSCH獨立式洗碗機也可省下7,140元。

好市多每天下午16時會透過官方社群公布隔日精選商品，會員可留意每日促銷動態。

大型家電、3C優惠清單：

商品名稱 現省金額 TCL 98吋SQD-MINILED顯示器（線上購物） 2,9000元 HISENSE 4K三雷射劇院雷射投影機（線上購物） 1,2000元 TOSHIBA 75吋QLED顯示器 （線上購物） 7,700元 BOSCH 60公分獨立式洗碗機 7,140元 ELECTROLUX 45公分獨立式洗碗機 6,000元 CUISINART美膳雅 17公升氣炸烤箱 2,200元 PANASONIC國際牌 18公升變頻除濕機 1,750元

好市多祭出多項家電與3C用品優惠。（圖／好市多提供）

居家、生活用品優惠清單：

商品名稱 現省金額 ORAL-B歐樂B IO GUMCARE微震科技充電式電動牙刷 1,170元 SIDIZ 人體工學網布辦公椅 900元 BEURER博依 床墊型電毯 雙人雙控長效型 610元 LAIFEN徠芬 高速吹風機 570元 BIODERMA貝膚黛瑪 舒敏潔膚液組合 450元 ZOJIRUSHI象印 鏽鋼真空保冷保溫瓶 400元 M2美度 超能膠原新生組 400元 L’OREAL巴黎萊雅 金緻護髮精油組 180元

食品、精品與娛樂用品優惠清單：

商品名稱 現省金額 TRYALL 分離豌豆植物蛋白芝麻奶風味 300元 熟凍松葉蟹拼盤 500元 1.0克拉圓形鑽石戒指 19,000元 0.6克拉圓形鑽石項鍊 7,000元 MCLAREN麥拉倫 兒童電動卡丁車 2,000元 ASTON MARTIN奧斯頓馬丁 F1兒童電動玩具車 1,500元

好市多也推出鑽戒優惠折扣。（圖／好市多提供）

黑鑽會員7:30搶先入場 消費回饋最高約4%

今年好市多黑五的重點變革之一，即是黑鑽會員可比一般會員提早1小時、於上午7時30分優先進場採購。除了優先入場禮遇，黑鑽會員在好市多實體賣場與線上購物的多數消費，還可享有2%消費回饋，每年回饋上限3萬元；若搭配Costco 富邦聯名卡消費，可再享有2%好多金回饋無上限，總回饋率可達約4%。

不過，並非所有消費項目都能列入黑鑽卡回饋計算，包括會員費及會員禮物卡、汽車、黃金與白銀等貴金屬條塊及鑄幣、Costco購物卡購買及儲值、西式餐飲部與加油站消費、停車費、運費、安裝與維修費、輪胎安裝服務費、政府課稅與捐贈，以及透過官網連結至外部合作廠商購買的會員服務皆不適用。此外，商業副卡消費亦不列入回饋，且回饋金並非結帳當下直接折抵，須依官方核發時間與規定使用。

優惠不一定連賣14天 熱門商品留意限購

雖然今年好市多黑五活動延長至14天，但並非所有優惠商品都會連續兩週維持特價，熱門家電、3C等品項通常設有數量限制並採「售完為止」原則。部分精選商品也執行每卡限購規範，每張會員卡僅能購買一件，提醒民眾確認賣場現場標示，以免超出限購數量。

此外，針對電視、冰箱與洗衣機等高單價大型家電，選購時除了留意現省金額，也應事先確認完整型號、機身尺寸、原廠保固條款，以及售價是否包含配送與基本安裝服務再行入手。