食品藥物管理署（下稱食藥署）聯合地方衛生局查核48家調味醬製造業者，抽查128件產品標示、抽驗83件產品，發現1家業者未依法設置專門職業人員，另有6件產品標示不符規定，包括牛頭牌沙茶醬、三媽臭臭鍋蒜蓉辣豆瓣醬等，違規案件總計裁罰21萬元。

稽查48家調味醬業者 6件產品標示違規

食藥署今（23）日公布「115年調味醬製造業稽查專案」執行成果。為維護民眾食用調味醬的衛生安全，食藥署聯合地方政府衛生局，針對調味醬製造業者進行查核，項目涵蓋食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、食品追溯追蹤、一級品管、產品責任險、保存來源文件、衛生管理及專門職業人員設置等，同時抽查產品標示及抽驗產品。

本次專案共查核48家調味醬製造業者，抽查128件產品標示，並抽驗83件產品，檢驗項目包括防腐劑、甜味劑等食品添加物。查核結果發現，1家業者未依規定設置專門職業人員，另有6件產品標示不符規定，違規態樣包括成分標示與實際使用成分不一致、標示字體長度及寬度小於2毫米，以及成分未依含量多寡由高至低排列等。

上述違規案件均已由轄管衛生局依法處辦，總計裁處21萬元。

牛頭牌沙茶醬成分排序錯 新川豆瓣醬標示不符

此次查獲的違規產品中，好帝一食品有限公司生產的「牛頭牌沙茶醬」，因產品成分未依含量多寡由高至低標示，違反《食品安全衛生管理法》第28條規定，台南市衛生局裁處4萬元。

新川食品廠生產的「新川豆瓣醬」及「鎮江米醋調味醋」，則被查出產品標示與實際使用成分不一致，台中市衛生局合計裁處8萬元。

食藥署今公布「115年調味醬製造業稽查專案」。（圖／食藥署提供）

另外，慶呱呱食品廠有限公司生產的「三媽臭臭鍋蒜蓉辣豆瓣醬」及「鍋醬蒜蓉豆瓣醬」，均檢出甜味劑甘草素，但產品外包裝未標示，且成分未依含量多寡由高至低標示，且其中「蒜蓉辣豆瓣醬」配方已經調整，外包裝標示卻未同步更新，遭彰化縣衛生局裁處3萬元。

除了產品標示問題，查核也發現「新蓬萊食品股份有限公司」未依規定設置專門職業人員，違反《食品安全衛生管理法》第12條規定，遭裁處3萬元。

三媽臭臭鍋調味醬未依規定標示。（圖／食藥署提供）

食品標示不實 最高罰400萬元

食藥署呼籲，食品之標示、宣傳或廣告不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違反者依食安法第28條第1項及第45條第1項規定可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

此外，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應依規定設置一定比率之專門職業或技術證照人員，違反者依食安法第12條第1項及第47條第1項第4款規定可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。