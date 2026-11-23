台灣正式邁入超高齡社會，長者長期留置鼻胃管也成為長照照護的一大課題。為落實長照3.0醫療銜接長照的願景，健保署推動「無管人生」，自2022年起便提供醫院移除長期留置鼻胃管的獎勵措施，但成效有限。為進一步提高醫療機構與住宿型長照機構的合作意願，健保署再投入2020萬元，推出三大獎勵措施，盼協助長者恢復經口進食。

鼻胃管長留置影響生活 健保署推無管人生

健保署指出，依據健保申報資料及病人流向追蹤，去年門、住診約有28萬人因醫療需求放置鼻胃管，其中約9成是因急性疾病治療所需，屬於短期使用；另約9%患者長期留置鼻胃管超過3個月，照護場域主要集中在居家及住宿型機構。

健保署表示，長期放置鼻胃管不僅影響患者的自尊與身心感受，也可能造成口腔機能退化，增加胃食道逆流、吸入性肺炎等併發症風險，甚至提高再度住院的機率。因此，政府積極推動「無管人生」，希望透過醫療與長照資源整合，提供吞嚥功能評估及訓練，協助符合條件的長者及早移除鼻胃管，恢復經口進食。

健保署砸2020萬 祭3大獎勵拚拔管

事實上，健保署早在2022年6月1日就針對醫院推出「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」給付措施。針對鼻胃管留置超過3個月的患者，若成功移除管路、恢復經口進食，且一個月以上未重新置管，每人次可獲得3000點獎勵。不過，統計近4年累計僅有891人次成功移除鼻胃管，推動成效仍有提升空間。

為鼓勵醫療機構與住宿型機構共同投入住民復能照護，健保署自今年9月1日起新增「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」，投入2020萬元經費，透過3項獎勵措施，提高醫療端與長照機構合作意願。

第一項為「開辦獎勵」，由醫療機構與住宿型機構共同組成跨專業照護團隊，成員包括醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師、個案管理人員及照顧服務員，每組團隊可獲得3萬元開辦獎勵。

第二項為「照護獎勵」，由醫療機構替住民進行吞嚥功能評估，制定個人化吞嚥訓練計畫，再由住宿型機構照顧人員依照計畫，提供至少連續4週的經口進食訓練及營養照護。每收案一名住民，醫療機構可獲8000元獎勵，住宿型機構則可獲1萬元。

第三項為「品質獎勵」，當年度同一住宿型機構依據成功移除鼻胃管之住民人數，給予5萬元至6萬元不等之獎勵金。

醫界盼提高獎勵金 石崇良：持續研議擴大計畫

衛福部長石崇良今（23）日出席「北美洲台灣人醫師協會慶祝大會暨第三屆台美醫療合作論壇」，會前受訪表示，健保署規劃三項獎勵措施，主要是希望鼓勵醫療機構與住宿型機構共同投入住民復能照護，讓醫療專業延伸至長照場域，透過跨專業團隊合作，協助長者恢復吞嚥及進食功能。

不過，有不少醫院反映，相關補助可能仍有不足。對此，石崇良表示，將請健保署持續研議推動，並評估擴大相關計畫。

健保署指出，期盼透過試辦計畫整合醫療、復健及長照資源，讓照護不再只著重疾病治療，也能兼顧長者的功能恢復與生活品質，協助長者在延長生命的同時，也能擁有更自主、有尊嚴的生活。