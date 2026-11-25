中央氣象署指出，今（25）日受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣溼涼。此外，下半天水氣逐漸增加，各地降雨機率提高，3500公尺以上高山也有零星降雪機率，前往山區應留意天氣變化。

下半天水氣增多 高山有望降雪

氣象署表示，今天東北季風持續影響，北部及宜花整日濕涼，溫度介於16至20度左右，其他地區低溫亦為16到18度，高溫則是24至26度，感受稍涼，外出請記得加件外套注意保暖。

降雨方面，上半天雨勢相對緩和，但各地雲量偏多，大台北、宜蘭地區及中南部山區持續有陰雨情形；下半天隨著水氣增加，各地降雨機率再度提高，提醒民眾外出攜帶雨具。受到水氣及低溫條件配合影響，3500公尺以上高山也有零星降雪機率，有計畫前往山區的民眾應特別注意路況及天氣變化。

東北風偏強 沿海浪高達4公尺

風力方面，東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島，以及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，東半部沿海地區及蘭嶼、綠島附近海域容易出現長浪，各沿海浪高可達3至4公尺，民眾從事海邊活動或前往海岸地區時，務必留意安全。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，氣溫19至22度；金門多雲時陰，15至19度；馬祖陰時多雲，並有短暫陣雨，氣溫14至16度。

週四東北季風減弱 週五中南部轉晴

展望未來天氣，明（26）日東北季風逐漸減弱，中部以北及花東地區仍有局部降雨，其他地區則有零星降雨機率，白天氣溫稍微回升，整體感受舒適至稍涼。

週五（27日）中南部天氣逐漸好轉，北部、宜蘭仍有局部降雨，花東地區及中南部山區則有零星降雨機率，中南部平地大多為多雲到晴。隨著各地氣溫回升，白天感受舒適溫暖，不過日夜溫差也會逐漸擴大，早出晚歸的民眾要適時調整衣物。

不過，週六（28日）另一波東北季風將再度增強，北部及東半部白天氣溫稍微下降，預計影響持續至下周一，各地早晚天氣偏涼，提醒民眾留意溫度變化，適時做好保暖。