蘋果針對摺疊手機iPhone Duo的特殊機身設計，已在iOS系統中進行多項介面調整，其中也包含重新設計的鎖定畫面；如今最新消息指出，蘋果曾測試一項名為「Complication Column」的小工具欄位功能，讓使用者能在iPhone Duo鎖定畫面右側額外放置2個圓形小工具，進一步利用螢幕顯示空間，不過這項設計目前尚未正式開放，未來是否會推出仍不確定。

iPhone Duo鎖定畫面新設計曝光，右側增加2個小工具位置

根據爆料帳號pdfu在社群平台 X 揭露的資訊，蘋果曾針對iPhone Duo測試新的鎖定畫面配置，在螢幕右側加入一個直向排列的小工具欄位，最多可容納2個圓形小工具；這項設計主要利用右側原本未配置其他功能的區域，將小工具安排在上方的行動網路、Wi-Fi狀態圖示，以及下方的手電筒、相機快捷控制按鈕之間。

從曝光資訊來看，新欄位使用的小工具尺寸與目前鎖定畫面底部的小工具相同，並非重新設計不同規格的元件，而是透過調整排列位置，讓使用者能在既有鎖定畫面配置之外，取得額外的小工具顯示空間。

現行鎖定畫面已支援小工具，蘋果持續嘗試不同配置

目前iPhone Duo的鎖定畫面已支援在底部加入小工具，右下角則配置2個快捷控制按鈕，預設功能分別為手電筒與相機，使用者也能依照需求修改，改為蘋果或第三方應用程式提供的其他控制項；至於行動網路與Wi-Fi連線狀態，則顯示在鎖定畫面右上角。

與現行配置相比，這次曝光的Complication Column並未取代既有的底部小工具或快捷控制功能，而是嘗試利用螢幕右側增加額外顯示位置，也反映蘋果在調整iPhone Duo鎖定畫面時，曾考慮不同於傳統iPhone的介面排列方式。

iOS 27.1程式碼曾出現相關功能，是否正式推出仍未知

爆料指出，Complication Column最早是在iOS 27.1的程式碼中被發現，對應的功能標記為「SpringBoard/Ionic」，但目前處於停用狀態，而且自首次發現以來，相關程式碼並未出現新的變動，因此尚無法確認蘋果是否仍在持續開發，或已經放棄這項設計。

這項配置相當適合iPhone Duo不同於傳統iPhone的螢幕形態，尤其希望未來能在內部螢幕的鎖定畫面上使用，改善目前部分空間未充分利用的情況；不過，現階段Complication Column仍屬於被發現的測試設計，蘋果也尚未公布任何正式導入計畫，是否會在後續iOS 27更新中出現，仍有待觀察。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）