力晶集團創辦人黃崇仁辭世不到4個月，股東自救會召集人林緯程祭出逾136億元買股計畫，挑戰力晶經營權；黃崇仁老臣、家族及好友也陸續出手，推出合計26億元買股方案反擊。如今，市場派卻在決戰前夕爆出買方訂金逾期，力晶今（25日）下午全面改選董監事，雙方將爭奪7席董事、3席監察人。

一家下櫃14年的公司，為何引來百億元買股攻勢？力晶手握上市公司力積電17.55％股權，是其單一最大股東，近2年陸續處分中國晶圓代工廠晶合集成部分持股，回收逾百億元資金，每股淨值已超過40元。今年上半年力晶獲利104億元，每股純益（EPS）達7.65元，今年更發出現金股利45億元，雄厚的投資資產及獲利，讓這場經營權大戰，格外受關注。

林緯程網路揪團賣股 開價50元引爆經營權之爭

力晶2012年因財務危機下櫃，儘管後來營運好轉，股票交易管道仍相當有限。林緯程透過LINE社群、Google表單及登報等方式號召股東揪團賣股，宣稱有買家願在50天內，以每股50元、總價逾136億元收購力晶至少2成股權。

11月初，力晶在未上市股票市場的買方掛價落在37至38元，市場派開出的50元高出逾3成，對急於變現的股東頗具吸引力。林緯程還引進翔耀實業董事長林以山等企業人士，一口氣提出完整董監事候選名單。

據悉，林緯程此次目標是搶下1至2席董事，但力積電董事長謝再居反擊喊出「董事一席都不讓」，雙方就此點燃戰火。

力晶告上地檢署 黃氏家族、科技業祭26億迎戰

黃崇仁7月31日辭世後，2名老臣謝明霖、謝再居分別接掌力晶與力積電。面對市場派攻勢，力晶11月2日赴台北地檢署按鈴申告，指控林緯程等人的揪團賣股行動涉嫌違反《證券交易法》及公開收購相關規定，要求檢調揪出幕後買家與資金來源。

法律戰之外，黃氏家族及半導體業者也相繼出手。力晶啟動10億元庫藏股計畫，黃崇仁家族旗下山一投資端出10億元買股方案，鈺創、晶豪科則各規劃投入3億元購股，4路買股方案合計26億元。

其中，鈺創11日宣布以每股40至45元收購力晶股票，藉此強化與力晶集團的策略夥伴關係。半導體業者相繼加入買股行列，也讓這場經營權之爭擴大為產業聯盟與市場派的角力。

公司派在人事布局上同樣集結老臣、家族及產業人士。除了謝明霖、謝再居，黃崇仁胞兄黃崇恆角逐董事席次，愛普董事長陳文良也出馬爭取監察人席次。力晶還提出引進獨立董事、設置審計委員會的規劃，為重返興櫃鋪路，回應老股東多年來對股票流通性的需求。

買方訂金逾期 市場派恐一席未得

就在雙方積極爭取股東支持之際，市場派的百億元買股計畫卻出現轉折。有媒體爆料，林緯程署名的訂金匯入逾期通知顯示，買方未能依原訂11月10日的時程匯入訂金。

林緯程表示，買方仍有意收購，團賣行動將持續進行，原訂交易期限為12月31日，參與股東可自行處理委託書。市場派也強調，團賣與委託書各自辦理，仍呼籲股東支持其董監事候選人。

由於本次股東臨時會最後過戶日為10月23日，雙方在此之後買進的股票，都無法增加此次改選的票數。市場派宣稱集結近2成股權，如今能有多少轉化為選票，將決定林緯程能否闖入力晶董事會。

業界人士估判，市場派買股訂金未如期到位，委託書徵求也面臨挑戰，此役恐一席未得，公司派有望包辦10席。謝再居能否兌現一席董事都不讓的宣言？林緯程能否突破公司派防線？今天下午就見分曉。