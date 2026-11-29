2026九合一選舉開票結束，雲林、花蓮縣長選舉的前兩名分別相差173票、357票。得票居次的張嘉郡、張峻均表示將聲請驗票。依中選會開票數字計算，兩地票差均在法定的有效票數千分之三以內。這次聲請期限從投票隔天起算，至12月5日止。

張嘉郡、張峻均表態將聲請驗票

依中選會計票結果，雲林縣長選舉由民進黨劉建國以17萬8,357票取得最高票，國民黨張嘉郡獲17萬8,184票，相差173票。張嘉郡表示，中選會結果與陣營內部統計有出入，將聲請驗票。

花蓮縣長選舉，國民黨游淑貞獲6萬3,013票，無黨籍張峻獲6萬2,656票，相差357票。張峻表示，將聲請驗票並要求保存選票。

驗票門檻怎麼算？票差除以全縣有效票

依《公職人員選舉罷免法》第69條，縣市長選舉最高票與次高票的差距，若在該選區有效票數的千分之三（0.3%）以內，次高票候選人可向法院聲請重新計票。中選會函釋指出，有效票數是該選區所有候選人得票的總和，剛好等於0.3%也符合門檻。

縣市 全縣有效票 前兩名票差 票差占有效票 雲林縣 362,473票 173票 約0.048% 花蓮縣 167,302票 357票 約0.213%

資料依中選會各候選人開票得票數計算。

12月5日截止 保證金每票3元

選罷法規定，聲請期限為投票日後7日內。本屆11月28日投票，從11月29日起算，第7天為12月5日星期六。依第5條，期限末日遇週末原則上照常截止，因天然災害致政府機關停止上班屬法定例外。中選會預定12月4日公告當選人名單，聲請期限仍以投票日為計算基準。

聲請人須向管轄地方法院提出書面，雲林、花蓮分別由雲林地院、花蓮地院管轄。書面須載明要求重新計票的投票所，可聲請全部或部分投票所。保證金按所列投票所的投票數，每票新台幣3元計算。

法院20日內重計 選委會7日內重審

法院裁准後，會查封相關投票所的選舉人名冊及選票，通知各候選人或其指定人員到場，並就查封範圍於20日內完成重新計票。主管選委會收到結果後，應於7日內重新審定。若當選人改變，選委會須撤銷原當選公告，並重新公告當選人。

重新計票若改變當選或落選結果，保證金應發還。若票數有增減，但當落選結果維持原樣，保證金不予發還。