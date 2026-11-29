2026九合一選舉11月28日完成開票，全台22席縣市長，國民黨拿下11席、民進黨10席、無黨籍1席，藍綠席差從上屆9席縮到1席。與2022年相比，有10個縣市的首長席次歸屬改變，其中台中是六都唯一政黨輪替的直轄市。

除了藍綠版圖大洗牌以外，雲林、花蓮縣長選舉的前兩名分別相差173票、357票，得票居次的張嘉郡、張峻均表示將聲請驗票，正式當選名單以中選會公告為準。《民報》以圖解整理全台22縣市長開票結果、六都得票及兩屆政黨版圖，帶讀者一次看懂這次哪些縣市換了政黨、藍綠席次如何消長。

10縣市換色 6地由藍轉綠

民進黨這次從國民黨手中拿下台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及宜蘭縣，並守住台南市、高雄市、嘉義縣和屏東縣。上屆由民進黨陳光復勝出的澎湖，這次由國民黨陳振中以2萬1,832票拿下，是全台唯一由綠轉藍的縣市。民進黨新增6席、失去1席，總席次從5席增至10席。

國民黨除拿下澎湖，也在上屆由無黨籍候選人勝出的苗栗縣、金門縣各取得1席，總席次從14席降至11席。苗栗縣與新竹市則是兩屆由同一人勝出、參選身分有變。苗栗鍾東錦上屆以無黨籍參選，這次代表國民黨。新竹市高虹安上屆代表民眾黨，這次以無黨籍身分連任。

2022、2026全台縣市長政黨版圖比較。（圖／民報製圖）

台中政黨輪替 六都藍綠各3席

台中市上屆由國民黨盧秀燕勝出，這次民進黨何欣純以77萬6,310票、50.68%得票率擊敗國民黨江啟臣，兩人相差3萬5,079票。台中這一席由藍轉綠，六都也從上屆藍4席、綠2席變為各3席。

其餘五都維持原有政黨版圖。國民黨蔣萬安、張善政分別在台北、桃園連任，新北由李四川勝出。民進黨由陳亭妃、賴瑞隆分別守住台南、高雄。六都之外，國民黨謝國樑也在基隆連任，北北基桃的首長席次歸屬與上屆相同。

六都市長最高票候選人、得票數及得票率。（圖／民報製圖）

鄭朝方勝出 竹縣25年再輪替

2001年，鄭朝方的父親鄭永金代表國民黨拿下新竹縣。相隔25年，鄭朝方代表民進黨勝出，結束國民黨自2001年起在新竹縣的連續執政。

鄭朝方2018年首度參選新竹縣長，當時由國民黨楊文科勝出，代表民國黨參選的徐欣瑩居次。鄭朝方2022年轉戰竹北市長並勝出，這次再與代表國民黨參選的徐欣瑩交手，以17萬4,384票對12萬2,785票、相差5萬1,599票拿下新竹縣長選舉。

雲林、花蓮票差不到400票 兩人擬聲請驗票

雲林縣長選舉，民進黨劉建國獲17萬8,357票，國民黨張嘉郡獲17萬8,184票，相差173票。花蓮縣長選舉，國民黨游淑貞獲6萬3,013票，無黨籍張峻獲6萬2,656票，相差357票。張嘉郡、張峻均表示將聲請驗票，中選會預定12月4日公告當選人名單。