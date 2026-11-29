2026年九合一地方選舉議員開票結果出爐。全台919席議員中，國民黨以344席居首，較2022年減少23席，民進黨則增加32席，拿下309席。六都合計，民進黨以166席超過國民黨的157席，新北、台中、高雄議會最大黨也都由國民黨轉為民進黨，其中高雄是六都唯一有單一政黨過半的議會。

全台919席議員政黨分布圖。（圖／民報製圖）

民進黨全台增32席 六都占14席

根據中選會統計，六都共381席，2022年國民黨拿下167席，民進黨152席。這次國民黨降至157席，民進黨增至166席，從上屆落後15席轉為領先9席。

六都以外的16縣市共538席，國民黨合計187席，較上屆減少13席，仍居各黨之首。民進黨則從125席增至143席。民進黨全台增加的32席中，六都占14席，其餘16縣市占18席。

3都議會最大黨易手 高雄綠過半

新北、台中都是民進黨以1席之差成為議會最大黨。新北市議會68席中，民進黨增3席至31席，國民黨減2席至30席。台中市議會則是民進黨從24席增至29席，國民黨從32席降至28席。張廖乃綸、朱暖英、賴順仁、李文傑等國民黨資深議員落選。台中17個選區中，有8個選區的最高票由民進黨候選人拿下。

高雄市議會共65席，民進黨拿下33席，較上屆增加6席，剛好達到過半門檻。國民黨拿下26席，無黨籍6席。民進黨這次提名35人、33人勝出，當選率為94.3%，國民黨則有5名現任議員落選。

台北市議會由國民黨以28席維持最大黨地位，民進黨拿下23席。桃園市議會由國民黨拿下30席、民進黨24席。台南市議會仍以民進黨26席最多，較上屆少2席，距過半還差3席，國民黨則拿下15席。

各縣市議會過半席次圖。（圖／民報製圖）

民眾黨拿34席 將在6縣市組黨團

民眾黨全台拿下34席，將在台北市、新北市、台中市、新竹市、新竹縣及彰化縣成立議會黨團。其中，台中市議會的民眾黨席次從上屆1席增至3席，達到組黨團門檻，無黨籍席次則從7席減至5席。全台另有時代力量5席、其餘小黨合計7席，無黨籍拿下220席，較上屆少7席。