美國貿易代表署（USTR）於美東時間25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，針對全球14個經濟體提出建議關稅，其中台灣的建議稅率為「15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅」與日本、韓國、歐盟及瑞士同列最低稅率級別。

行政院副院長鄭麗君今（26）日召開記者會表示，預期明年1、2月將有最終結果，並強調身為談判代表，她非常有把握，台美已有共識，最終稅率將回到原先協議所簽訂的15%不疊加相對優惠待遇。此外，半導體及資通訊等產品的232關稅優惠待遇也將持續享有。

美國301調查出爐 台灣與日韓歐盟同列最低稅率級別

美國公布的「結構性產能過剩」301調查報告，其中，台灣、日本、韓國、歐盟及瑞士適用15%不疊加MFN及既有301關稅；其他經濟體則仍須疊加MFN關稅。

各經濟體建議稅率如下：

國家或經濟體 建議稅率 疊加MFN關稅 疊加既有301關稅 台灣、日本、韓國、歐盟、瑞士 15% 否 否 泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨、孟加拉 18% 是 否 中國、新加坡 20% 是 否 印度 25% 是 否 越南 35% 是 否 （資料來源／行政院）

不過，此次公布的調查報告仍屬建議措施，美方將於2027年1月5日前徵詢公眾意見，並自1月25日起舉行公聽會，待相關301法定程序完成後才會正式定案。

從32%到15%不疊加 兩項301調查延續台美談判成果

鄭麗君指出，此次產能過剩301調查及最終關稅決定，是去年4月以來各國與美國貿易談判的延續。

美國去年4月曾對台灣提出32%疊加MFN的對等關稅，歷經兩階段談判，台美於今年1、2月分別簽署投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART），為不同產業取得相對優惠待遇。

其中，占台灣輸美產品七成多的半導體及資通訊等產品取得232關稅優惠待遇；占輸美產品兩成多的傳統工業及農業產品，則取得15%不疊加MFN的對等關稅待遇。

然而，美國最高法院今年2月判決對等關稅法源依據失效，美方自3月起陸續啟動「禁止進口強迫勞動產品」及「結構性產能過剩」兩項301調查，以替代原有對等關稅法源。

鄭麗君表示，自美方啟動兩項301調查以來，台灣的整體談判目標，就是在調查程序結束後，回到原先協議所取得的15%不疊加相對優惠待遇。

現階段維持10%不疊加 力保2,231項產品關稅豁免

美方今年7月23日公布強迫勞動301調查最終稅率，台灣適用10%不疊加MFN，與歐盟同列60個國家中的最低稅率級別，優於日本、韓國的12.5%不疊加MFN。

此外，台灣另有2,231項輸美產品取得強迫勞動301關稅豁免，僅須課徵MFN關稅，包括1,909項工業產品及322項農業產品，豁免項目較原先對等貿易協定更多。

其中，工業產品涵蓋無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池、航空器零組件、藥品、肥料及輕油製品等；農業產品則包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨及芒果等。

行政院指出，在產能過剩301調查正式定案前，台灣相關傳統工業及農業產品仍將維持現行10%不疊加關稅待遇，後續也將全力確保既有產品豁免待遇。

美方另提25%替代稅率 鄭麗君：有把握回到15%

值得注意的是，美國此次調查報告也針對多國提出潛在替代稅率方案，若美國貿易代表對後續諮商及相關承諾不滿意，可能考慮對該國所有產品課徵更高關稅。其中，台灣及韓國的替代方案稅率均為25%（扣除既有301關稅）。

不過，行政院台美經貿工作小組表示，依據目前台美雙方的溝通情形，確信雙方將維持原先協議議定的15%不疊加待遇。

鄭麗君強調，「我想我身為談判代表，我可以非常有把握地跟大家說，台美有共識最終稅率回到協議所簽訂的15%不疊加相對優惠待遇。」

至於美方調查報告所提出的相關缺失及後續改善措施，鄭麗君表示，台灣將朝向建立強迫勞動產品進口禁令的相關措施努力。

待301調查定案 台美兩項協議將送交立法院

行政院台美經貿工作小組表示，台灣在歷經多階段談判後，目標始終是為產業爭取公平的競爭立足點，甚至更具優勢的競爭地位。此次美方公布的調查報告，顯示台灣已朝此目標邁進。

接下來，談判團隊將持續在301調查定案過程中鞏固既有談判成果，確保原先協議取得的相對優惠待遇，維護台灣產業利益及國際競爭優勢。

鄭麗君表示，待301調查程序完成，確定鞏固對等貿易協定所爭取的15%不疊加相對優惠待遇後，行政院就會將對等貿易協定及投資合作備忘錄文本一併送交立法院。