身穿深色西裝、繫著紅色領帶，圍上酒紅色圍巾，遠東集團董事長徐旭東今（25）日晚坐著輪椅現身集團一年一度的耶誕點燈活動，不僅豎起大拇指與現場人士互動，還與兒子、遠東集團創新長徐國安合影。不同於去年由徐國安獨挑大樑，今年父子同台輪流致詞，徐旭東除了當眾稱讚兒子中文進步，更不忘向各國使節推銷自家百貨，展現企業家本色。

遠東集團每年耶誕節前夕，都會邀請政府官員、各國使節及駐台代表齊聚一堂，舉行耶誕點燈儀式，去年徐旭東缺席，由徐國安獨挑大樑，今年徐旭東重返點燈現場，父子間的互動也成為全場焦點。

去年獨挑大樑 今年老爸當眾誇兒子

「如果你以前沒來過這裡，那代表你錯過很多了！」徐旭東一開場便以英文幽默歡迎現場貴賓，隨後轉頭詢問徐國安是否想說幾句話，將發言機會交給兒子。

徐國安輪流以中、英文致詞，他表示，過去一年全球經歷許多變動，各國選舉及國際局勢也為人們的日常生活帶來不少壓力，希望大家能持續關心身邊的人，在佳節之際感受到平安與希望。

由於明天就是美國感恩節，徐國安也特別感謝一路陪伴在身邊的人，以及致力提升台灣國際能見度的各國使節與政府官員，期盼耶誕樹的亮光能為人們帶來溫暖，讓每一份善意都能多一點光亮。

聽完兒子致詞，徐旭東當眾以英文稱讚，「他的中文比去年進步了！」還期許徐國安每年都能更進一步，隨後更幽默笑稱自己「越來越年輕了」，所以不用講太多，讓兒子多講一些。

不忘替自家百貨拉客 徐旭東大談生意經

有趣的是，除了向現場貴賓送上佳節祝福，徐旭東也不忘替自家百貨招攬生意。他笑說，每年這個時候都很高興能見到老朋友、各國使節，大家來打招呼，也會到商場裡逛逛，「這是我最喜歡的。」

徐旭東接著介紹，商場從地下4層到地上多個樓層，有許多商品可以讓大家度過愉快的假期，如果一天還不夠盡興，隔天也可以再來，隨著新的一年即將到來，還有許多促銷活動，歡迎大家前來選購，「如果你想要的東西這裡沒有，就告訴我們，我會盡力幫你找到。」

從向貴賓介紹商場商品，到請大家提供意見，徐旭東一談起生意便滔滔不絕，直到一旁工作人員出聲提醒活動時間，主持人才接回流程，準備進行晚會最受期待的點燈儀式。

徐旭東（中）不僅與現場人士互動，還與兒子、遠東集團創新長徐國安（左一）合影。（圖／記者李孟璇攝）

從代父點燈到走進董事會 徐國安角色受矚目

事實上，從去年代父主持耶誕點燈至今，徐國安參與集團經營的腳步並未停下，除了擔任遠東集團創新長，也陸續參與遠東新、裕民、遠傳及遠東商銀等事業體的董事會，今年6月更首度進入亞洲水泥董事會，進一步參與集團傳統核心事業的經營治理。

展望即將到來的2027年，徐國安今晚也表達樂觀看法，他認為，台灣及全球的未來正逐漸好轉，希望新的一年能更加和平，讓大家不再承受如此多的壓力，並呼籲大家保持樂觀。

從去年徐國安獨挑大樑，到今年父子同台致詞，徐旭東不吝給予兒子肯定，而隨著徐國安參與集團旗下越來越多事業體的董事會，未來父子如何分工，以及徐國安是否將承擔更多經營責任，仍是外界觀察遠東集團世代交替的重要指標。