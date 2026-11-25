力晶集團創辦人黃崇仁辭世不到4個月，引爆百億元經營權大戰，力晶創新投資控股今（25）日召開股東臨時會，全面改選7席董事、3席監察人，結果公司派大獲全勝，包辦全部10席董監事，市場派未能取得任何席次。

值得注意的是，力晶今日再度對市場派股東自救會召集人林緯程提告，指控其涉嫌偽造文書及行使偽造文書，並在股東臨時會上剔除涉及違規爭議的委託書表決權。隨著黃崇仁老臣、家族及產業夥伴守住經營權，力晶可望延續既有經營路線，重返興櫃也將成為下一階段焦點。

公司派包辦7董3監大獲全勝

力晶此次董監事改選，由公司董事會提名的10名候選人全數當選。其中，現任力晶投控董事長謝明霖以13億23萬6580權拿下最高得票權數，黃崇仁胞兄黃崇恆以逾8.17億權居次，力積電董事長謝再居則以逾8.12億權排名第3。

其餘4席董事分別由世成科技代表人童貴聰、瑞聖代表人黃立德、智仁科技開發代表人陳柏霖，以及嘉豪投資代表人陳鈺婷取得。

監察人部分，同樣由公司派包辦3席，分別為智立投資代表人鄭素芬、力立企業代表人陳錦隆，以及榮昶投資代表人、愛普董事長陳文良。

市場派原先目標是取得1至2席董事、進入力晶董事會，最終未能突破公司派防線，董監事席次全數落空。

市場派拋136億買股計畫 黃崇仁老臣、家族聯手反擊

這場經營權大戰始於黃崇仁今年7月31日辭世後，林緯程透過網路社群號召股東集體出售持股，宣稱買方願以每股50元、總金額逾136億元收購力晶至少2成股權，並提出完整董監事候選名單。

公司派則從法律、人事及股權布局多方反擊。除了力晶啟動10億元庫藏股計畫，黃崇仁家族旗下山一投資也提出10億元買股方案，半導體業者鈺創、晶豪科各規劃投入3億元購股，4路買股方案合計26億元。

由於此次股東臨時會最後過戶日為10月23日，市場派在改選前夕傳出買方未如期支付訂金，也為收購計畫增添不確定性。

委託書爆筆跡爭議 力晶再告林緯程涉偽造文書

此外，力晶投控發現市場派徵求的多份委託書，徵求人欄位出現相同筆跡，經委託專業鑑定機構比對後，認為相關欄位並非由股東本人填寫。

力晶認為，相關委託書涉嫌違反《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》第10條第1項規定，因此今日委任律師赴台北地檢署遞狀，控告林緯程涉嫌偽造文書及行使偽造文書。

力晶委任律師陳昭龍指出，相關委託書屬於無效的空白委託，即使事後補簽或取得股東承認，也無法使其恢復效力。股東臨時會主席隨後依相關規定裁示，涉及違規的委託書表決權不予計算。

延續黃崇仁經營路線 重返興櫃成下一階段焦點

從此次當選名單來看，力晶董事會及監察人席次仍由黃崇仁老臣、家族及產業夥伴掌握，既有經營團隊成功抵禦市場派挑戰，未來集團營運方向及半導體產業布局可望延續黃崇仁生前的經營路線。

不過，公司派守住經營權，並不代表老股東面臨的股票流通性問題已經解決。力晶選前已提出引進獨立董事、設置審計委員會等規劃，為重返興櫃預作準備，也將成為市場後續關注的焦點。