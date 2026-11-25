新光醫院今（25）日舉行院長交接，由泌尿科專業出身的邱文祥醫師接任第三任院長。邱文祥曾任台北市衛生局長、台北市立聯合醫院總院長及台北市副市長，近年也參與新光醫院新醫療大樓擴建規劃，並推動引進達文西SP單孔手術系統。隨著新大樓啟用、病床與手術設備增加，新任院長接下來的課題，是如何將硬體建設轉化為實際醫療服務，並讓AI等新科技改善就醫流程與照護品質。

從臨床走向行政 具醫療與公共事務經驗

邱文祥出身泌尿科。根據院方資料顯示，他曾獲日本、歐洲、美國、澳洲及紐西蘭泌尿科醫學會最高榮譽，並稱他是亞洲首位獲得相關榮譽的醫師。除臨床及醫學教育工作外，他也曾擔任台北市衛生局長、台北市立聯合醫院總院長及台北市副市長，並參與2010年台北花博籌辦及後續園區轉型。

邱文祥經歷涵蓋醫療專業、醫院管理與公共行政，但接任醫學中心院長後，仍須面對醫療人力、病床調度、醫療品質及財務營運等不同層面的管理問題。

邱文祥於2014年至2022年間擔任新光醫院董事，2022年起擔任擴建發展委員會副主任委員，並兼任桂蘭大樓興建執行長，參與醫院擴建及醫療空間規劃。

參與桂蘭大樓興建 引進達文西SP單孔手術系統

桂蘭大樓於2026年10月18日啟用，工程歷時41個月完工。根據院方資料，新大樓增加314床，其中214間為單人房，並導入全責照護制度及氣送系統智慧藥局；醫療空間方面，新增10間開刀房，包括2間混合式手術室，另配置4台島津心導管機。

除了院舍擴建，邱文祥也曾推動新光醫院引進達文西SP單孔手術系統。新光醫院於2025年引進該系統，院方資料指出，啟用後18個月累計完成516例手術。

這項設備引進是邱文祥接任院長前參與新光醫院發展工作的其中一項。從桂蘭大樓興建到手術設備更新，他在接任前已參與醫院擴建及醫療設備規劃。

以「緣分」談與新光淵源 從陽明大學時期開始

邱文祥致詞表示，以「緣分」形容自己與新光醫院及新光集團的關係。他回憶，當年就讀陽明大學期間，曾協助時任校長張心湜籌備頒發名譽醫學博士學位給新光集團董事長吳東進；後來擔任臺北市衛生局長期間，也因書籍交流與吳東進結識。

邱文祥提到2010年臺北花博期間，吳東進曾三度陪同母親吳桂蘭女士前往花博園區參觀。約4年前，吳東進還送給他一張當年四人合照，照片中包括吳桂蘭女士，成為兩人多年往來的紀錄。

每天學習AI工具 盼同仁持續接觸新科技

談到接任後的方向，邱文祥說，自己每天都在學習使用Gemini、ChatGPT等AI工具，也希望院內同仁持續學習，將新科技融入醫療工作。他並以「維持現狀就是落伍」勉勵同仁，表達持續學習與接受新科技的態度。

新光醫院創院40年、開院34年，隨著桂蘭大樓啟用及院長交接，邱文祥接下第三任院長職務。從臨床醫療、醫院管理到公共行政，他過去的經歷橫跨不同領域，而桂蘭大樓及新醫療設備也成為其接任前參與的醫院發展工作。