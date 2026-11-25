新光醫院今（25）日舉行院長交接，侯勝茂卸下院長職務，結束長達16年9個月又14天的任期。侯勝茂自2010年2月1日接任院長，任內醫院通過3次醫學中心評鑑、完成資訊系統轉置，並推動桂蘭大樓興建、帛琉國際醫療合作及醫院永續發展。院方表示，侯勝茂卸任後仍會留在新光醫院，持續投入手術及教學工作。

任期超過16年 帶領醫院通過3次醫學中心評鑑

侯勝茂於2010年2月1日接任新光醫院院長，至2026年11月25日卸任，任期為16年9個月又14天，共6124日。

新光醫院董事長吳東進在交接典禮致詞時表示，侯勝茂任內帶領醫療團隊通過3次醫學中心評鑑，完成醫院資訊系統轉置，並推動新光醫療專用區規劃及桂蘭大樓興建。更在任內經歷八仙塵爆及COVID-19疫情等事件，並持續帶領醫院團隊處理醫療及營運工作。

侯勝茂在任期間，每週親筆撰寫《心靈饗宴》，與院內同仁分享想法及工作心得，累計撰寫870篇。

桂蘭大樓歷時41個月完工 新增314床及10間開刀房

桂蘭大樓是侯勝茂任內推動的主要建設之一。新光醫院表示，桂蘭大樓於2026年10月18日啟用，工程歷時41個月，新增314床，其中214間為單人房。大樓導入全責照護制度及氣送系統智慧藥局，並新增10間開刀房，包括2間混合式手術室，以及4台島津心導管機。

吳東進表示，桂蘭大樓是新光醫院持續擴建及發展的一環。從規劃、興建到正式啟用，侯勝茂任內推動相關工程，並由新任院長邱文祥接續醫院發展工作。邱文祥在接任前，曾擔任擴建發展委員會副主任委員及桂蘭大樓興建執行長。

深耕帛琉醫療合作20年 累計逾6500人次來台就醫

侯勝茂擔任院長期間曾率團赴帛琉16次，新光醫院與帛琉的醫療合作已持續20年，加上擔任衛生署長期間的一次，共計17次。新光醫院表示，帛琉民眾來台就醫累計超過6500人次。COVID-19疫情期間，新光醫院也協助帛琉建置P2實驗室；此外，院方曾協助緬甸培訓超過100名醫護人員。

吳東進指出，侯勝茂多次率團赴帛琉，持續推動當地醫療合作；他也將自己獲頒帛琉榮譽公民及日本旭日中綬章的榮譽，歸功於侯勝茂及醫療團隊的投入。

推動醫院永續及淨零轉型 赴COP31分享帛琉經驗

除了醫院建設與國際醫療，侯勝茂任內也推動醫院永續發展。新光醫院表示，院方領先醫界簽署醫院永續倡議，並推動ESG及淨零轉型。2026年，侯勝茂赴土耳其安塔利亞出席COP31，分享新光醫院與帛琉合作20年的國際醫療及永續成果。侯勝茂更於交接當日獲頒「2026台灣健康永續領袖典範獎」。

卸任後留任新光 持續投入手術與教學

侯勝茂在交接典禮中結束院長任期，但並未離開新光醫院。院方表示，他卸任後仍會留在醫院第一線，持續投入手術及教學工作。 從醫學中心評鑑、資訊系統轉置，到桂蘭大樓興建、帛琉及緬甸國際醫療合作，侯勝茂任內工作橫跨醫院建設、醫療服務與國際交流。隨著邱文祥接任院長，相關建設及院務工作也將由新任團隊接續。