由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2026花蓮鯉魚潭水岸光影節」，今年以「鯉想世界－開往夢想的列車」為主題，於11月29日舉行點燈儀式，展期自11月28日至2027年1月31日。

活動結合鯉魚潭湖光山色與創意燈光藝術，規劃12處特色光影景觀，邀請民眾走進花蓮，展開冬季限定的湖畔光影之旅。

活動獲國際獎肯定 今年再以光影點亮鯉魚潭

鯉魚潭水岸光影節持續以燈光藝術結合自然地景，打造花蓮獨具特色的夜間觀光體驗。活動2025年曾獲得「瑞士LIT照明設計獎（LIT Lighting Design Awards）優選獎」及「London Design Awards倫敦設計大獎金獎」兩項國際殊榮，讓鯉魚潭的山水之美透過創意設計登上國際舞台。

今年以「鯉想世界－開往夢想的列車」為策展主軸，透過入口意象、環境燈飾、水上藝術裝置及觀景平台等12處光影景觀，串聯鯉魚潭水岸空間，讓遊客隨著燈光動線，展開充滿想像力的旅程。

12大光影景觀登場 湖面夢想列車必拍點

今年光影節從入口到湖畔設置多處主題燈飾，每日點燈18時至22時，民眾可從「鯉想之門」、「鯉想之境」揭開旅程序幕，沿途欣賞「光耀圖騰」、「森林精靈」、「夢想之樹」及「光彩森林」等作品，感受燈光與自然環境交織的視覺魅力。

本次活動規劃12處特色光影景觀。（圖／縱管處提供）

此外，「光影漫遊」以熱氣球、山巒及光帶等元素，呈現湖面倒影之美；「星光觀景台」登高遠眺，冰柱燈簾垂落如星。「鯉想車站」與「鯉想隧道」進一步延伸列車策展故事，讓遊客彷彿持著夢想車票，循著燈光一路前往月台。

本次最大亮點則是設置於湖面上的大型藝術裝置「鯉想號・開往夢想的列車」，以列車造型象徵夢想啟程，融合花蓮鐵道旅遊意象與鯉魚潭自然風光，透過璀璨燈光及水面倒影，呈現列車彷彿行駛於湖面上的夢幻畫面，預料將成為民眾拍照打卡的熱門焦點。

「鯉想號・開往夢想的列車」為必拍主角。（圖／縱管處提供）

白天賞湖景、夜晚遊光影 帶動花蓮冬季觀光

本次策展運用鯉魚潭既有步道、樹木、觀景平台及水岸環境進行整體光影規劃，讓燈光裝置與山水地景自然融合，呈現鯉魚潭不同於白天的夜間風貌。活動適合親子同遊、情侶約會及好友出遊，民眾白天可欣賞湖光山色，傍晚後再沿著水岸步道欣賞燈光藝術，感受不同時段的景觀魅力。

活動將透過光影藝術豐富夜間遊憩體驗，吸引遊客延長停留時間，進一步串聯周邊餐飲、住宿及地方觀光資源，帶動花蓮冬季觀光發展。

相關活動資訊及展出時間，請至「花東縱谷國家風景區管理處」官方網站或臉書粉絲團查詢。