旅美台灣棒球好手柯敬賢，今年在洛杉磯道奇小聯盟1A繳出亮眼成績，逐漸展現長打火力與選球天賦，目前他是道奇農場排名第12的潛力新秀，大聯盟官網預估最快2029年登上大聯盟。

外媒點名柯敬賢道奇農場亮點 單季21轟

《SB Nation》旗下道奇球迷媒體《True Blue LA》近日撰文回顧道奇農場新秀2026年球季表現，並點名台灣好手柯敬賢，認為他是本季加州聯盟值得關注的強打者之一。

柯敬賢2025年在新人聯盟展現不錯的打擊能力，今年升上1A後逐漸適應更高層級的比賽，整季出賽114場，跑回94分，高居全隊第一。

此外，他今年春訓透過調整打擊動作，展現更成熟的長打能力，繳出打擊率2成60、上壘率3成92、OPS 0.862的成績，單季21支全壘打排名聯盟第二。

89次保送高居聯盟第一 選球能力出色

除了全壘打火力，柯敬賢最突出的優勢還包括選球紀律。報導指出，他本季累積89次四壞保送，高居聯盟第一，比排名第二的打者多出13次，直言柯敬賢是加州聯盟的「選球機器」。

他憑藉優異的選球能力，達到3成92的上壘率。8月底對戰史塔克頓港口隊，他更曾單場選到5次四壞保送。

教頭讚年輕有潛力 預期往更高層級邁進

柯敬賢身高191公分、體重98公斤，已是道奇農場排名第12的潛力新秀。2026年球季，他主要擔任外野手，右外野先發53場、左外野44場，另有17場擔任指定打擊。雖然職業生涯初期曾守過中外野，但未來發展方向可能以左右外野等位置為主。

曾指導陳金鋒、胡金龍及郭泓志等台灣球員的道奇小聯盟1A總教練舒梅克（John Shoemaker），今年9月接受《中央社》訪問時，也特別肯定柯敬賢的選球能力，指出他「選球的紀律很好，不太會追打壞球」。

舒梅克認為，更難得的是柯敬賢年僅20歲，是聯盟最年輕的球員之一，卻能繳出如此出色的成績，預期明年有機會再往更高層級邁進。

外媒點出2027年挑戰 對左投打擊成觀察重點

《True Blue LA》分析，柯敬賢2027年球季有兩大觀察重點，首先是升上新層級後的適應能力，其次則是面對左投手時能否有所突破。

回顧本季成績，柯敬賢的火力主要集中在對戰右投手，整季21支全壘打中，僅有2支來自左投手，面對左投時的長打率也不到4成。此外，雖然他本季累積成績相當出色，卻未能入選加州聯盟明星賽，依舊有持續提升單場及整體打擊破壞力的空間。