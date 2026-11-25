AI前景疑慮未除，加上美國新關稅措施雜音，今（25）日台股開低走低。加權指數收在38195.43點，下跌1926.92點，為史上第六大跌點，跌幅4.80%。成交金額12225.59億元，較近18個交易日均量增加24.18%，屬帶量下殺。

盤中暴跌3440點 外資連8日賣超

籌碼方面，外資賣超1236.55億元，連續8個交易日站在賣方；投信則買超535.32億元，自營商賣超128.33億元，三大法人合計賣超829.56億元。

指數開盤即為全日最高，10時19分見全日低點，較前一交易日收盤下跌3440.45點，為盤中第2大跌點，收盤跌點則為史上第6。其後跌勢收斂，自低點回升1513.53點，全日振幅3302.01點，多空互有進退，終場仍由賣方勝出。

成交筆數6053,864筆，每筆平均成交金額由16.08萬元升至20.19萬元。技術面上，指數位於月線與季線之下，負乖離分別擴大至8.00%與15.81%，距10月6日收盤波段高點回落23.34%。台指期空單增加1114口至117148口，淨空單增至105709口，期現貨同步偏空。

AI概念股賣壓擴大 台積電跌逾3%

AI供應鏈全面回吐前一交易日漲幅，半導體類指數下跌4.71%，成分股91檔中有89檔收黑。權值股台積電（2330）下跌80元、跌幅3.59%，收在2150元；日月光投控（3711）盤中一度亮燈跌停，終場下跌7.92%，收488元。此外，聯電（2303）、聯發科（2454）、創意（3443）等14檔個股跌停。

電腦及週邊設備類指數下跌5.82%，64檔成分股中有63檔下跌。個股方面，奇鋐（3017）下跌2.12%、緯穎（6669）跌5.30%、華碩（2357）跌6.33%、緯創（3231）跌6.75%、英業達（2356）跌6.87%，廣達（2382）也下跌7.61%。

記憶體族群同樣遭遇重挫，南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）及力積電（6770）等多檔個股跌停。

金融、塑膠股也重挫 市場逾千檔個股收黑

非科技類股也難逃賣壓，金融保險類指數下跌6.31%，48檔成分股中有45檔收黑，華南金（2880）、永豐金（2890）等2檔亮燈跌停。塑膠類指數跌幅更達8.38%，22檔中有21檔下跌，其中台塑（1301）跌6.73%、台化（1326）跌8.09%，南亞（1303）跌幅達9.04%。

整體而言，大盤上漲39檔、下跌1033檔，漲停4檔、跌停46檔，上漲家數占3.59%。臺灣50指數跌4.67%，表現優於中型100指數（-5.58%），小型股300指數（-5.05%），跌勢並非集中於少數權值股。

台股反彈動能受挫 投顧：觀察低點能否墊高

展望後市，今晚美國將公布10月核心個人消費支出物價指數，年增率前值3.1%、市場共識3.2%，另有耐久財訂單與初領失業金人數，凌晨聯準會發布褐皮書，此外，美國最快本週公布對包含台灣在內16個經濟體的產能過剩調查結果，並可能加徵關稅，投資人可以留意相關訊息。美股明（26）日因感恩節休市。明日上午韓國央行將公布利率決議，前次利率為3%。

永豐投顧表示，台股今日賣壓沉重，盤中一度重挫逾3400點，吐回昨日漲幅並跌破年線，尾盤跌勢收斂、站回週線，收盤未完全回補跳空缺口。

大盤反彈動能明顯受挫，短線震盪恐持續加大，後續觀察低點能否逐步墊高；若能守穩，有望在此位階止穩，若續向下跌破，因下方已無年線支撐，跌幅恐擴大。操作上宜留意槓桿，待價格持穩、低點墊高後再行加碼布局。