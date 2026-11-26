「桃園廠季獎金沒了。」知情人士向《民報》爆料，桃園廠因未接受美光方案，獎金已經泡湯，這件事與美光桃園工會24日晚間公布高達84.6％投票會員拒絕美光方案有關，手握罷工權的桃園工會今（26日）將再度與資方交鋒。

早在10月初，美光桃園工會歷經6天投票取得罷工權，美光隨後在10月21日與台中工會達成協議，卻遭桃園工會痛批「黑箱協議」，並於22、23日透過會員投票否決該方案，勞資協商陷入僵局。

為打破僵局，桃園工會11月17日釋出善意，願意以簽訂團體協約為目標達成協議，沒想到，工會指控美光「一字都不改」，要求會員再次針對「台中方案」投票，結果同一套方案2度遭到否決。

根據桃園工會公布的投票結果，這次共有1,852名會員參與投票，1,567人投下反對票；僅282人同意，占投票人數15.2％，另有3票廢票。

有網友砲轟：「從頭到尾不就是資方沒好好溝通，台中會員被工會成員9人強制簽約，根本沒有經過台中公會成員的溝通跟投票 就直接簽約，造成這些後續問題。」「這個獎金跟工會怎麼樣無關，既然是全球都有，就不該拿桃園工會行動當理由，這是違反RBA政策，偏偏很多人搞不清楚還買單。」

縱使有人支持繼續抗爭，但也有網友出面喊停桃園工會行動：「不知道這場勞資爭議還要拖多久，搞不好連Q2的季獎金都沒了，就算之後真的談成，前面沒領到的也不會補發。」「景氣反轉很快，先入袋為安。到時候什麼都沒有，桃園工會也不會賠。」

工會拒放棄抗爭權 槓上資方、砲轟台中工會9幹部

究竟什麼條款讓桃園工會堅持不讓步？桃園工會強調，勞資談判不應是零和遊戲，不論桃園或台中，基層員工都希望獲得更合理的分潤，同時直言「強烈反對毫不合理要工會放棄自我保護能力的和平義務條款」。

桃園工會更將矛頭指向台中工會幹部，直言：「除了那9名台中工會幹部以外，所有的美光員工都知道，我們都在同一條船上，沒有誰應該被拋下。」並強調若能與美光達成合理協議，也將主張台中、苗栗及台南員工共享成果。

桃園工會同時要求桃園市政府儘速發放「台灣美光關係企業工會」成立證書，強調首要目標並非罷工，是讓全台美光員工的聲音都能進入談判桌。今天勞資雙方再度交手，桃園工會要求美光拿出合理方案，進行對等協商。