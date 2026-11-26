「董娘要小心被邊緣化。」力晶集團創辦人黃崇仁過世未滿百日，市場派要角林緯程就在報紙刊登半版廣告，讓力晶董事長謝明霖直呼痛心。《民報》直擊25日力晶股臨會，謝明霖從8年前董事會訴訟舊帳，一路痛揭百億元股權交易、委託書筆跡疑雲等7大爭議，激烈交鋒過程遭小股東不滿開嗆「有必要在這裡公審股東嗎？」

「我和林先生（林緯程）見過2次面，說話都滿愉快的，但他第一次登報抹黑公司，著實讓我感到痛心。」謝明霖透露，上週才與黃崇仁遺孀碰面，勉勵他要好好守住丈夫留下來的基業。他重申，黃崇仁家族非常支持公司，並懇請股東支持既有經營團隊。

員工每人白拿2,000萬？ 謝明霖痛批污衊

讓謝明霖不滿，還有市場派宣稱力晶要將11％庫藏股無償分給員工，每人可分得2,000萬元。「全天下哪有大老闆能讓每位員工平白無故分得2,000萬？」謝明霖強調庫藏股轉讓員工必須計價，痛批相關說法污衊公司及經營團隊。

除此，力積電當年成功上市，也成為雙方攻防焦點。面對股東質疑有人將上市功勞攬在自己身上，謝明霖拿兒子、媳婦生孫子打比方，父母天天催促兒子生小孩，等媳婦真的生了，卻到處宣稱「我媳婦生孫子都是我的功勞，合理嗎？」不過林緯程反擊：「從沒講過這種話。」

謝明霖還原當年力積電上市真相，隨著力晶下市、財務重整，轉投資的中國晶合集成也處於虧損，黃崇仁決定參考華碩與和碩分割模式，將晶圓製造業務交給力積電，避開旗下晶圓製造業務與晶合集成的同行競爭等問題，才讓力積電2021年掛牌上市。

陳錦隆（圖）與黃崇仁相交逾40年，親揭8年前董事會衝突，抖出力晶經營權大戰的歷史恩怨。（資料照）

5次董事會訴訟戰 老律師執業40多年首遭告

謝明霖再揭開不爲人知的8年前董事會之亂。2018年林緯程當選力晶董事後，9月4日首次出席董事會，到隔年2月1日，短短5個月內，接連引發訴訟，遭提告對象包括黃崇仁、前清大校長及時任獨立董事劉炯朗、監察人陳錦隆，甚至連財務長、工程師及基層員工都被告，相關案件後來均獲不起訴處分。

「我擔任律師超過40年第一次被告，所以刻骨銘心，記得很清楚。」陳錦隆在股臨會上還原2019年2月1日的衝突。當天力晶正在4樓召開董事會，外頭突然傳來吵鬧聲，林緯程當時帶著8名人員及1名法務助理，欲進入董事會場，經他出面阻止後爆發衝突，林緯程及公司保全均有人受傷。

董事會結束後，陳錦隆接到警方通知製作筆錄，才知道自己遭控背信及妨害自由，案件最終於同年5月31日獲不起訴處分。另一起源自2018年12月18日董事會的案件，曠日費時拖到2020年元月才獲不起訴處分。

陳錦隆當場批評林緯程「濫訴」，直言若類似紛擾再度上演，等於在力晶上市途中放置一顆大石頭，恐成為公司興櫃、上市的重大障礙。

謝明霖逐一揭開林緯程引發的爭議與幕後，台下股東聚精會神聆聽。（江星翰攝）

百萬公司要做136億交易 老股東個資哪來的？

林緯程此次號召小股東「揪團賣股」，喊出每股50元的價格。謝明霖攤開數字，若收購力晶20％股權，交易金額高達136億元，出面與股東簽約的華湧公司，資本額卻只有100萬元。

以力晶持有17.55％股權的力積電為例，市值逾3千億元。謝明霖質疑，一家資本額僅百萬元的公司，如何處理136億元交易，甚至可能牽動力積電經營權？力晶已於11月2日赴台北地檢署提告，指控股權收購涉嫌違反《證券交易法》，北檢已分案偵辦。

謝明霖還揭露，有位年長股東平時不用LINE，也沒有Facebook，卻在自家信箱收到一封信，裡頭清楚載明他的姓名、身分證字號、力晶持股張數，以及按每股50元計算的交易金額，甚至已有投資公司蓋章，只等股東蓋章寄回，重申力晶已委由律師協助該名股東提出涉及違反《個人資料保護法》的刑事告訴。

據謝明霖轉述，林緯程過去曾向記者透露，自己以每股1元買入力晶股票，後來以80至90元賣出2萬多張，謝明霖坦言佩服他的投資手腕。話鋒一轉又質疑林緯程，此次一方面宣稱力晶股票潛在價值高達70至80元，另一方面揪團以50元賣股，還向股東表示，賣掉後股價可能跌至20至30元，屆時再低價買回。

「賣掉股票之後，背後要用什麼手段把公司股價壓得這麼低？」謝明霖強調，力晶有26萬名股東，他身為董事長，不能容許高賣低接的操作並影響公司興櫃。

力晶臨股會氣氛緊繃，黑衣維安人員全程緊盯會場動靜，嚴防衝突發生。（江星翰攝）

130筆委託書筆跡疑雲 力晶剔除1.31億股

謝明霖還攤開市場派董監事候選人的持股資料，7名董事候選人合計持股扣除重複計算後，竟只有21張力晶股票，3名監察人候選人也僅177張。他質疑，這些候選人能否為力晶興櫃及後續營運全力以赴？

面對謝明霖接連揭露市場派爭議，現場也有小股東不滿，當眾高分貝開嗆謝明霖「有必要在這裡公審股東嗎？」

雙方爭執最激烈的焦點之一，就是委託書的有效性。力晶指控，林緯程透過LINE群組要求股東在委託書指定欄位簽名或蓋章，其餘保持空白，再將委託書寄給他。公司收到整批委託書後，發現大量徵求人姓名筆跡相似，已送交全球鑑定顧問公司進行筆跡鑑定。

力晶委任律師陳昭龍揭露鑑定結果，相關筆跡在字形、筆劃、運筆習慣及特殊筆癖等方面高度一致，質疑徵求人姓名疑由少數人代填。謝明霖更指控，事後群組內還有人要求股東，若遭詢問，一律聲稱是自己親筆填寫。

他指出，依規定徵求人姓名應由股東親自填寫，徵求取得的委託書也不得轉讓他人使用。力晶已於25日中午再度赴北檢提告林緯程涉嫌偽造文書及行使偽造文書。謝明霖也當場裁示，市場派手中的1億3,116萬4,249股表決權不予計算。

市場派隨即提出異議，直指主席裁示違法，也質疑此次臨股會的召集程序不合法。力晶援引委託書規則及股東會議事規則反駁，謝明霖要求工作人員將異議記入議事錄。最終公司派包辦7席董事、3席監察人，市場派一席未得。