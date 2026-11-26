力晶25日經營權大戰，公司派和市場派兩邊人馬火藥味十足，現場卻爆插曲。《民報》直擊，由於力晶、力積電董事長都姓謝，小股東輪番發言時，多次將力積電董事長謝再居錯認為力晶董事長；巧的是，在場2位律師也都姓陳，連力晶董事長謝明霖都一度搞不清楚該請哪位陳律師發言。

這場經營權大戰，最終由公司派大獲全勝，包辦7席董事、3席監察人。讓小股東霧煞煞的2位「謝董」雙雙當選董事，2人跟隨力晶創辦人黃崇仁打拚近30年，一個做創投、一個管晶圓廠，如今各掌一家公司。攤開力晶新一屆董監事名單，還有黃崇仁胞兄、相識逾40年的律師老友，以及黃家二代成員、力積電重要客戶。

黃崇仁親自面試 2大老臣各掌一方

「第一份工作就在力晶，是黃董親自面試我，在這邊快30年，一直都在從事創投業務。」25日下午，低調鮮少露面的謝明霖，在股臨會上談起自己與黃崇仁的淵源。

謝明霖理工背景出身，擁有台大商研所碩士學位，1997年擔任力世管理顧問協理，2003年轉進力晶科技出任總經理特助，20年後升任力晶總經理。7月底因黃崇仁辭世，8月3日謝明霖才接任力晶董事長。

謝明霖掌舵的力晶，握有多家半導體公司股權。黃崇仁生前主導投資中國晶圓代工廠晶合集成，2023年在上海科創板掛牌，近2年光是陸續處分部分持股，回收超過百億元資金；力晶手中還轉投資力積電、「千金股」創新服務。

力晶與力積電原本同出一門。力晶於1994年靠記憶體製造起家，2009年將晶圓製造業務轉入力積電，2021年力積電掛牌上市，力晶則轉型為投資控股公司。時至今日，力晶仍握有力積電17.55％股權。

另一位「謝董」謝再居，則從美國大學走進晶圓廠。他擁有美國辛辛那堤大學電機博士，曾任美國德州大學阿靈頓分校電機系副教授兼研究中心主任，陪著黃崇仁經歷力晶草創、12吋晶圓廠投資、金融危機重整及轉型晶圓代工等重大轉折。黃崇仁辭世後，原本打算退休的謝再居，不得不臨危授命回台接掌力積電。

黃崇仁家族坐鎮董事會 40年老戰友也在列

除了2位「謝董」，新一屆力晶董事會還有黃崇仁家族的黃崇恆、黃立德。

9月黃崇仁追思告別典禮上，總統賴清德頒贈褒揚令，便由黃崇恆代為接受。謝明霖透露，黃崇恆擁有藥學博士背景，未來將協助力晶把關生技投資案；至於黃立德，美國哥倫比亞大學神經學系畢業，為黃崇仁家族的二代成員代表。

事實上，當選監察人的力立企業法人、律師陳錦隆，與黃崇仁的淵源比2位「謝董」更久，長達40多年。8月黃崇仁辭世後，力積電召開記者會，陳錦隆也親自出席，對外說明遺產繼承問題。

此外，新嬌點包括董事陳鈺婷，為嘉豪投資董事長陳嘉益的女兒。陳嘉益在嘉義經營貨運超過30年，事業版圖涵蓋廢棄物清運、資源回收，這次以持有力晶30萬股數，獲公司派禮讓一席董事。

愛普董座橫跨3家公司 力晶拚興櫃

此次董監事名單中，還有一位半導體業重量級人物，代表榮昶投資當選監察人的愛普科技董事長陳文良，曾任英特爾（Intel）、Cypress等半導體企業，兼具技術研發及經營管理資歷。

陳文良除了掌管愛普，也是力積電董事，如今又當選力晶監察人；謝明霖本身也身兼力積電及愛普董事，2人同時橫跨3家公司。謝明霖指出，愛普是力積電的重要客戶，在AI領域表現亮眼，未來力晶的半導體投資案，將借重謝再居及陳文良在晶圓製造及IC設計領域的專業。

對於新一屆10位董監事，謝明霖指出，成員包括2位經營團隊代表、4位產業及專業人士、4位大股東代表，涵蓋創投、半導體、生技、法律等領域，下一步朝興櫃及上市櫃目標邁進。