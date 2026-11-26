全台年度耶誕盛事「2026新北歡樂耶誕城」日前正式開城，除了璀璨燈飾與夢幻耶誕造景，年度音樂盛事「萌幻巨星耶誕演唱會」也將於12月12日、13日連續兩天在新北市民廣場登場。

主辦單位公布完整演出陣容，集結19組人氣歌手及團體，包括盧廣仲、玖壹壹、曾沛慈、品冠、婁峻碩、Ozone等人，兩天輪番登台陪民眾歡度耶誕。

19組歌手接力開唱 盧廣仲、玖壹壹擔綱壓軸

「萌幻巨星耶誕演唱會」12月12日（六）首日由夜市王GENBLUE幻藍小熊擔任開場，接著由李東軒、婁峻碩SHOU、黃偉晉、魏嘉瑩、ARKis、FEniX、X-TONE等人氣歌手及團體輪番演出，並首度加入虛實共演形式，以及實力派歌手曾沛慈接力演出，最後由金曲創作歌手盧廣仲擔綱壓軸，為首日演出掀起高潮。

12月12日由盧廣仲擔綱壓軸。（圖／新北市政府提供）

12月13日（日）第二天則由小男孩樂團率先登場，接續有李杰明、周予天、陳勢安、陳華、陳忻玥、Ozone及情歌王子品冠接力演出，最後由「Local天團」玖壹壹壓軸，帶領全場觀眾嗨翻耶誕夜。兩天演出集結華語樂壇實力派歌手、人氣偶像及超人氣團體，曲風橫跨青春唱跳、熱血搖滾、嘻哈饒舌與經典情歌，打造年末音樂盛典。

兩日主持陣容曝光 納豆相隔5年再接棒

除了演出卡司，兩日主持陣容也同步公開。12月12日由曾子余攜手KID林柏昇及朵拉謝雨芝共同主持；12月13日則由納豆、阿Ken與朵拉謝雨芝搭檔，透過不同主持風格及默契互動，陪伴觀眾度過兩個熱鬧的耶誕音樂夜。

曾子余連續兩年出席耶誕城卡司記者會，去年還曾獲新北市長侯友宜致贈大、小金鏟子，寓意祝福早日迎接新生命。

納豆則相隔5年再度擔任耶誕城演唱會主持人，笑稱這次是「五年磨一劍」，不僅提前做足功課，也期待與每組藝人在舞台上激盪出不同火花。

12月13日由玖壹壹壓軸演出。（圖／新北市政府提供）

不只板橋 7大行政區也響應耶誕燈飾

「2026新北歡樂耶誕城」以「萌幻旅行」為主軸，將板橋市民廣場打造成充滿童趣的節慶場景，主燈「萌幻飛行號」以巨型熱氣球造型吸引目光，搭配周邊主題燈飾與燈區裝置，營造繽紛夢幻的耶誕氛圍。

今年活動除板橋主燈區外，也串聯新北各地特色景點，規劃7大響應燈區，包括三重安芯中心、淡水老街廣場、五股環保藝術公園、中和四號公園、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場及新店裕隆城，讓耶誕燈飾從板橋延伸至新北各區。民眾白天可走訪在地景點、體驗城市特色，夜晚接續欣賞各地燈景，規劃不同於以往的耶誕小旅行。

詳細活動資訊，可參考「2026新北歡樂耶誕城》今年不只板橋 7大響應燈區、必拍裝置懶人包」。

演唱會可線上觀看 多平台同步直播

「萌幻巨星耶誕演唱會」活動期間預期吸引大量人潮，主辦單位建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，避免交通壅塞。無法親自到場的民眾也能透過多個平台收看直播，包括「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」Facebook粉絲團及YouTube頻道、「TVBS NEWS」Facebook粉絲團及YouTube頻道，以及「CATCHPLAY+影音平台」，讓海內外樂迷都能同步參與。

更多「2026新北歡樂耶誕城」活動資訊，可至新北市觀光旅遊網、2026新北歡樂耶誕城官方網站，或「新北旅客」Facebook粉絲團查詢。