AI產業蓬勃發展，為台灣五星級飯店帶來新的商務觀光商機，加上國旅需求回溫，今年前9月全台旅館平均住房率升至54％，連續3年攀升，台北部分五星級飯店平均房價更逼近萬元。不過，攤開國內六家上市櫃飯店業者的財報，卻發現各家獲利表現兩樣情，隨著國際飯店品牌陸續插旗台灣，高端客源爭奪戰也將越演越烈。

高端客房價格逼近萬元 五星飯店搶攻商務客

晶華酒店董事長潘思亮日前透露，今年晶華旗下除了麗晶精品業績表現亮眼，客房業績也有雙位數成長。在他看來，AI產業發展讓台灣受到更多國際關注，除了科技供應鏈的商務往來，各類國際科技論壇及學術交流活動，也為飯店業創造新的住宿、會議及宴會商機。

根據交通部觀光署最新統計，今年前9月全台旅館平均住房率達54％，較去年同期增加2.7個百分點，相較2024年同期的49.15％，已連續3年攀升；平均房價也從去年的2,954元增至3,009元，總住客人次則達5,608.9萬，年增約4％。

值得注意的是，儘管國際旅客逐步回流，國內旅館業仍高度仰賴本國籍客源。今年前9月本國籍住客達4,122.7萬人次，占整體住客73.5％，外國籍住客則為1,486.2萬人次，占比26.5％，顯示國旅仍是支撐整體旅宿市場的重要力量。

不過，若將觀察範圍縮小至台北五星級飯店，則可發現部分業者已出現住房率、房價同步攀升的現象。根據觀光署觀光旅館營運統計，今年前9月台北晶華酒店住房率從去年同期的78.4％升至82.86％，平均房價也從6,069元增至6,273元；台北君悅酒店、台北W飯店同樣呈現價量齊揚。

其中，台北W飯店住房率從75.9％升至81.9％，平均房價達9,642元；寒舍艾美酒店雖然住房率微幅下滑至84.02％，平均房價卻從9,175元攀升至9,984元，距離萬元大關僅一步之遙。

但並非所有五星級飯店都能兼顧住房率與房價，台北喜來登、台北萬豪今年前9月住房率雖較去年同期提升，平均房價卻不增反減，台北遠東香格里拉則呈現房價上漲、住房率下滑的情況。即使同樣身處大台北高端旅宿市場，各家飯店的客源結構、定價策略及營運表現仍有差異。

台北五星飯店房價比較圖。（圖／AI生成）

六大業者本業獲利分化 國際品牌插旗加劇競爭

旅宿市場回溫，但這股暖意並未平均反映在各家飯店集團的財報上，觀察晶華、寒舍、雲品、國賓、六福及老爺知今年前三季營運表現，除了稅後淨利出現明顯差距，各家本業獲利能力也有不小落差。

其中，晶華前三季合併營收53.02億元、營業利益13.82億元，營業利益率超過26％，居六家業者之冠；寒舍前三季營收38.35億元，創歷年同期新高，營業利益3.41億元，稅後淨利2.37億元、年增逾1.5倍，營運表現明顯回升。

近年積極拓展宴會、外燴及委託經營事業的雲品，前三季營收18.45億元、年增約6％，稅後淨利1.3億元、年增逾1成，但營業利益較去年同期小幅下滑，顯示營收規模擴大的同時，仍須面對成本及獲利效率的考驗。

相較之下，國賓前三季雖繳出7.14億元的稅後淨利，本業卻仍處於虧損狀態，主要獲利來自業外收益；六福前三季本業雖有獲利，但受到財務成本等因素影響，稅後虧損0.96億元；以知本老爺酒店為主要營運據點的老爺知，前三季則虧損約0.57億元。

從六家業者的財報可以看出，除了住宿需求，各集團的餐飲、宴會、精品商場、業外投資及財務結構，也都左右最終獲利表現，尤其在不同經營模式下，即使同樣受惠於旅遊市場復甦，轉化為獲利的能力仍有明顯差距。

另一方面，隨著國際飯店品牌看好台灣高端旅宿市場，近年也掀起一波展店潮。繼去年台北嘉佩樂酒店開幕後，今年台北洲際酒店也於10月正式加入戰局，未來還有柏悅、安達仕等國際飯店品牌準備進軍台北市場。

面對新競爭者陸續加入，晶華在10月法說會上仍看好明年房價上漲空間，潘思亮也預期AI產業榮景至少還能延續2年。不過，科技業創造的商務觀光需求能否消化新增的高端客房供給，以及各家業者能否在房價、住房率與營運成本之間取得平衡，將成為明年台灣五星級飯店市場的重要觀察指標。