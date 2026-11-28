AI產業榮景不只帶旺科技業，也讓五星級飯店跟著受惠。晶華酒店董事長潘思亮24日出席耶誕點燈活動時透露，今年集團旗下以麗晶精品表現最亮眼，客房業績也繳出雙位數成長的成績單，看好AI產業榮景至少再延續2年。就在台灣本業營運報捷之際，潘思亮也將目光轉向美國，準備以近10億元收購舊金山百年飯店，為集團開闢新的成長動能。

科技新貴帶旺精品消費 晶華前三季獲利增近4成

護國神山帶動的經濟效益，正逐步從科技業擴散至服務業。潘思亮觀察，隨著台灣在全球AI供應鏈的重要性與日俱增，不僅吸引國際商務人士來台，也帶動國內高端消費市場，晶華旗下麗晶精品今年的業績表現，就是台股與高科技產業繁榮的縮影。

除了精品銷售，晶華旗下餐廳業績也維持穩健成長，客房營收更有雙位數增幅。潘思亮指出，科技產業發展讓台灣受到更多國際關注，除了供應鏈商務往來，包括量子運算等前瞻科技領域的國際交流活動，也為飯店創造住宿、會議及宴會商機。

從財報來看，晶華今年前三季合併營收達53.02億元、年增5.94％，營業利益13.82億元、年增13.77％，歸屬母公司稅後淨利達14.14億元、年增39.95％，每股盈餘（EPS）11.1元，已賺進超過一個股本。

值得注意的是，晶華今年出售麗晶國際13％股權予洲際酒店集團（IHG），認列2.62億元處分利益，推升整體獲利表現。不過，即使扣除這筆一次性收益，前三季合併稅後淨利仍較去年同期成長16.41％，顯示在業外收益之外，晶華本業獲利能力也有所提升。

進入第四季，受惠於連續假期、國旅補助及年底企業聚餐需求，晶華10月營收達5.86億元、年增8.97％，累計前10月營收58.88億元、年增6.23％，創歷年同期新高。展望後市，除了年底尾牙、宴會旺季，晶華也透過線上旅展提前掌握明年上半年的住宿及餐飲商機。

晶華海外布局與飯店投資展望。（圖／AI生成）

以1.5折價格買進百年飯店 潘思亮放眼美國市場

就在台灣本業營運穩健成長之際，潘思亮也積極尋覓海外投資機會。晶華11月9日董事會通過，授權董事長在不超過10.16億元的金額內，洽談收購美國舊金山洲際馬克霍普金斯飯店（InterContinental Mark Hopkins）的土地及建物。

這座位於舊金山知名高級住宅區諾布山（Nob Hill）的百年飯店，樓高19層、擁有383間客房，除了餐飲、宴會及會議設施，頂樓景觀酒廊Top of the Mark也是當地知名觀光景點。

談及此次收購案，潘思亮透露，前一手業主約10年前以2億美元買下這座飯店，卻因財務問題必須處分資產，晶華憑藉與洲際酒店集團長期合作的關係，取得獨家洽購機會，有望以約3,000萬美元、折合新台幣約9.6億元的價格接手，相當於前手購入價格的1.5折。

之所以看中這座百年飯店，除了收購價格具有吸引力，潘思亮也看好其過往的營運實力。據悉，該飯店在疫情前年營收超過5,000萬美元，年獲利更超過1,000萬美元，具有一定的經營基礎。

依照目前規劃，這筆交易預計今年12月底完成，明年起將展開為期2年的整修工程，採取逐樓改裝的方式，施工期間維持部分營運，並繼續使用洲際酒店品牌，預計2029年起為晶華帶來較穩定的營收貢獻。

事實上，晶華與洲際酒店集團的合作始於2018年，當時晶華將麗晶品牌51％股權出售給洲際酒店集團，借重國際飯店集團的資源拓展品牌版圖。如今晶華一方面陸續處分麗晶品牌股權，另一方面則藉由雙方合作關係取得海外飯店投資機會，進一步擴大在美國的事業布局。

不過，低價取得資產只是第一步，後續改裝支出、舊金山旅遊及商務需求復甦程度，以及飯店營運效率，都將左右這筆投資的最終效益。能否讓百年飯店重返疫情前的獲利水準，將是潘思亮拓展海外版圖的一大考驗。