2026年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（27）日四強戰，衛冕軍平鎮高中靠著先發左投劉任右主投6局僅失1分，加上范博超在七局上臨危受命成功守成，終場以2比1驚險擊敗穀保，挺進冠軍戰。而這場比賽對穀保而言也別具意義，隨著球隊預計於2027年8月併入三重高中，這是穀保家商最後一次以原隊名參加黑豹旗，「穀保」隊名將走入歷史。

雙方左投正面交鋒 平鎮率先取得2分領先

黑豹旗今天這場攸關冠軍賽門票的關鍵戰役，平鎮高中劉任右對決穀保家商吳昊翔，雙方投手戰一開賽便展現高張力。

平鎮打線率先在一局下突破僵局，一、三壘有人時，邱聖安擊出適時安打，幫助平鎮先馳得點，以1比0取得領先。

三局下平鎮攻勢再起，一出局後曾乙喆敲出二壘安打，接著邱聖安、幸世賢連續擊出安打，將比數擴大為2比0。穀保隨即更換投手，由楊曜丞接替登板。

楊曜丞上場後雖投出保送一度面臨滿壘危機，但穀保成功識破平鎮突襲短打，成功抓到三壘跑者，隨後投手再以三振成功化解危機。

這一戰將是穀保家商最後一次以原隊名參加黑豹旗。（圖／中華棒協提供）

七局上驚險攻防戰 平鎮靠三壘觸殺守住勝利

這場比賽平鎮主要仰賴劉任右穩定壓制穀保打線，直到七局上，劉任右續投挑戰完封，卻先對首名打者顏承君投出觸身球，接著遭陳軒奇敲出安打，穀保在無人出局下攻佔一、二壘。平鎮教練團隨即換上范博超接手救援。

范博超登板後沉著應戰，讓羅師騁、陳泊佑的短打都形成飛球出局，平鎮迅速取得兩個出局數。不過穀保仍未放棄，胡辰睿在兩出局後擊出帶有1分打點的安打，將比分追至1比2。

穀保隨後試圖把握機會追平，陳軒奇在推進三壘時遭平鎮野手傳球觸殺，經電視輔助判決後維持原判，成為全場最後一個出局數。平鎮最終以1分差距守住勝利，成功搶下冠軍賽門票。

劉任右本役投出亮眼的成績。（圖／中華棒協提供）

平鎮教頭肯定劉任右 穀保教練坦言短打執行不理想

賽後平鎮高中總教練吳柏宏肯定劉任右的表現，他此役用91球主投6局，被敲5支安打，投出7次三振、1次保送，前6局成功封鎖對手。教練認為他整場比賽都能有效壓制穀保打線，即使遇到危機也能保持冷靜，穩定化解攻勢。

穀保家商總教練楊孝承則表示，先發投手吳昊翔開賽節奏不如預期，在這類高張力比賽中，一旦率先失分，後續攻勢難免受到影響。楊孝承坦言，兩隊彼此熟悉，長年交手都是壓在低比分，七局上兩次短打若能順利執行，後續打者黃世堯或許有機會扭轉戰局，戰術執行不理想，責任由教練承擔。

楊孝承最後勉勵團隊，「後面還有聯賽、選拔賽要打，希望他們抬起頭、眼淚擦乾，繼續為下一個階段做準備。」

平鎮高中以2比1搶下冠軍賽門票。（圖／中華棒協提供）

平鎮第12度闖進冠軍戰 穀保隊名迎來最後一舞

平鎮高中拿下這場勝利後，再度展現青棒強權實力，在黑豹旗舉辦14屆以來，已經第12度挺進冠軍賽，接下來將迎戰北科附工，力拚二連霸及隊史第9座冠軍。

相較於平鎮持續朝衛冕目標邁進，這場敗仗對穀保家商而言，卻是另一段歷史的終點。配合學校轉型規劃，穀保家商棒球隊預計於2027年8月正式併入三重高中，這將是「穀保家商」隊名最後一次參加黑豹旗賽事。

穀保棒球隊創辦人蔡明堂今天也親自到場觀戰，見證球隊以「穀保家商」之名完成黑豹旗最後一戰。儘管未能挺進冠軍賽，這場比賽仍為穀保家商在黑豹旗賽場上的歷史留下重要一頁。