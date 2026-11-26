台股近日上沖下洗，股民猶如大洗三溫暖，國內ETF推手、富邦投信董事長黃昭棠說，隨著近期籌碼與浮額清洗，市場波動將延長到明年第2季，他也期許明年市場「不再『仁勳』惶惶，大家要『Jensen』恐懼；希望穩步前行，富貴穩中求。」

富邦投信今（26）日舉行富邦台50 ETF（006208）分割投票啟動記者會，宣布從明天起至12月15日開放電子投票，目前006208總資產規模約3997億元，擁有約75萬名受益人，9成以上是散戶，黃昭棠呼籲投資人踴躍出席、投票支持分割案。006208目前分割倍數預估為7倍，也就是1拆7，黃昭棠說，分割完成後，入手門檻降低，市場波動大時，投資人操作也可相對多元。

由於台股近來受AI產業不確定性陰影、輝達執行長黃仁勳離職又閃電回鍋影響，上沖下洗，讓不少投資人心驚驚，黃昭棠指出，最近市場籌碼相對紊亂，不少投資人因此非常煎熬，他提醒投資人，過去大盤一年波動大約是3000點左右，現在是一天就3000點，投資人要謹慎控管資金水位，對槓桿也要非常謹慎。

面對後續產業、台股後市，黃昭棠說，最近很多高資產族群把資金先停泊在美元，以及美債。美國期中選舉後，AI基礎建設和台廠供應鏈都還需要一點時間去消化後續政策調整，目前利率、政治環境和產業供應鏈都有結構性改變，都仍待觀察，但長期AI發展趨勢，富邦投信仍持非常審慎樂觀的態度。

黃昭棠進一步提到，目前已有2個明確的正面訊號，首先是市場浮額大幅清洗後，進場資金多是屬於結構穩定的資金，包括機構法人在台股築底；其次今年全台上市櫃全年稅後純益預估將可望超過8兆元，明年股利配發將成為投資人信心支撐重要依據，富邦投信預估，台股有機會從今年的「狂牛、奔牛」行情，轉變成後續比較健康的「穩牛、慢牛」趨勢。